Amici Speciali con Tim insieme per l’Italia seconda puntata per la maratona musicale e solidale di Maria De Filippi in onda per quattro settimane nella prima serata di Canale 5.

Dopo la vittoria nella prima puntata della squadra bianca e quella assoluta del ballerino Alessio Gaudino, andiamo a scoprire tutto quello che è successo nella seconda puntata.

Maria inizia la puntata mostrando un cartello… verrà fatto uno scherzo a Sabrina Ferilli, verrà fintamente arrestata.

La presentatrice presenta la giuria… Gerry Scotti, Giorgio Panariello ed Eleonora Abbagnato. La Ferilli non entra in quanto fermata da due poliziotti che vogliono portarla in commissariato.

La De Filippi finge di intervenire e lo scherzo, ovviamente viene svelato.

Amici Speciali seconda puntata

Prima manche

La prima prova vede confrontarsi Gaia contro Umberto. Parte il ballerino che si cimenta in ritmi latini ispirati alla tradizione popolare spagnola sulle note di Malaguena di Connie Francis. Porta alla squadra 697 punti.

Gaia si cimenta in una versione riarrangiata de La prima cosa bella. I punti per la squadra blu sono 689. In vantaggio la squadra blu.

La seconda prova vede Alberto cantare Nessun dorma e sfidare il ballerino Andreas. La squadra blu sale a 1.326 punti.

Ritmi moderni per l’esibizione del ballerino che si cimenta sulle note di Get naked (I got a plan) di Britney Spears. I bianchi vanno a 1.281, rimangono in testa i blu.

Terza sfida tra il ballerino Alessio, vincitore della prima puntata, che balla sulle note di Max Gazzé, e i The Kolors che cantano The Wall dei Pink Floyd.

I punti della terza sfida sono segreti. I Bianchi devono scegliere se usare la Magic ball per tentare di recuperare tutto.

I bianchi accettano e schierano Alessio, i blu rispondono con Alberto Urso.

Alessio balla sulle note della bellissima In this shirt dei The Irrepressibiles.

Alberto canta Who wants to live forever dei Queen. A votare questa prova è il Maestro Vessicchio.

Vince la prova la squadra blu che conferma così il risultato.

Con questa sfida, grazie a Tim, i ragazzi donano all’Italia 10.000 mascherine e 10.000 tamponi.

Bisogna eleggere il migliore… il più votato è Alberto.

Momento giocoso con una sfida tra i giurati Scotti e Panariello per la super coppa come già avvenuto la scorsa settimana.