Domani sera, 15 maggio 2020, prenderà il via il nuovo show di Maria De Filippi, una maratona musicale solidale in quattro puntate in diretta la Teatro 8 Titanus Elios in Roma… Amici Speciali con Tim insieme per l’Italia.

Tutto ormai è pronto per questo grande spettacolo all’insegna della solidarietà.

Sono pronti i 12 professionisti in gara, 5 ballerini e 7 cantanti (Gabriele Esposito, Andeas Muller, Umberto Gaudino, Javier Rojas e Alessio Gaudino per il ballo, The Kolors, Irama, Michele Bravi, Alberto Urso, Giordana Angi, Gaia Gozzi e Random per il canto).

Pronti anche i quattro giudici, Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Giorgio Panariello ed Eleonora Abbagnato e le quattro radio che supporteranno i nuovi singoli dei ragazzi in gara, Rds con Anna Pettinelli, Radio Italia con Daniela Cappelletti, Rtl 102.5 con Federica Gentile e Radio 105 con Alessandro Sansone.

Presenti anche tre volti storici di Amici, Peppe Vessicchio, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

Direttore artistico dello show, che vede alla regia Andrea Vicario, è Giuliano Peparini.

Amici Speciali… cosa accadrà!

Gli artisti, divisi in due squadre da sei elementi ciascuna, si sfidano per raggiungere obiettivi utili all’emergenza epidemiologica.

In ogni puntata viene decretata la vittoria di una delle due squadre in gara e di un vincitore assoluto della serata.

A valutare le esibizioni una giuria d’eccellenza che vede schierati: il mattatore della Tv Gerry Scotti, l’attrice e conduttrice Tv Sabrina Ferilli, lo showman, attore e conduttore televisivo Giorgio Panariello e l’Etoile di fama mondiale Eleonora Abbagnato.

Amici Speciali con Tim insieme per l’Italia li vedrà mettersi in gioco e partecipare alla Gara non solo come Giudici ma anche come attivi portatori di allegria e buon umore in una sedicente gara parallela.

Oltre al parere della giuria saranno determinanti le valutazioni espresse grande Direttore d’Orchestra Peppe Vessicchio, dalla Maitre de ballet Alessandra Celentano e l’esperto di discografia Rudy Zerbi.

In studio a giudicare le performance quattro rappresentanti dei quattro piu’ grandi network radiofonici

