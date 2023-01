Paura per l’ex di Amici Pasqualino Maione: gravi problemi di salute a causa del Covid, “Ho perso 30 chili”

Vi ricordate di Pasqualino Maione, uno dei cantanti più simpatici della settima edizione di Amici? Da quei tempi (era il 2008) il ragazzo è molto cambiato, mettendo su un bel fisico tonico ottenuto con tanti sforzi e sacrifici in palestra.

Tuttavia, negli ultimi mesi, Pasqualino ha perso oltre 30 chili e si è praticamente trasformato nel fantasma di sé stesso a causa di pesanti problemi di salute causati dal Covid. Ecco, in breve, tutto quello che è successo.

Pasqualino Maione racconta il suo calvario

Sono mesi che su Instagram Stories l’artista tiene aggiornati i suoi follower rispetto alle sue condizioni di salute. L’ultimo post in realtà risale al 2 settembre 2018, quando ancora il suo fisico non era stato devastato dalla malattia.

L’artista è in ospedale da quasi 7 mesi, impegnato a lottare contro gli effetti del Coronavirus che la scorsa estate si è preso per ben due volte e che ha purtroppo avuto su di lui conseguenze terribili. A raccontarci più nel dettaglio quel che è successo è stato lo stesso Pasqualino, in un’intervista concessa qualche ora fa al magazine Nuovo.

Inizialmente, stando alle sue parole, post Covid Pasqualino è stato costretto a rimanere in casa per 20 giorni con un forte mal di testa, talmente intenso che a volte lo faceva svenire. Tra i suoi sintomi, inoltre, c’era anche una febbre molto alta. Dopo essersi reso conto che non riusciva in alcun modo a riprendersi si è fatto ricoverare.

Una volta in ospedale, i medici hanno scoperto che aveva tutti i valori completamente sballati. Ecco, poi, arrivare la terribile scoperta:

Hanno scoperto che avevo un virus che aveva coinvolto tutto il corpo. L’infezione polmonare era arrivata al cervello causando una meningite che hanno preso appena in tempo.

In questi giorni, a diversi medi dalla prima positività al Covid, l’artista è ancora ricoverato ed è attualmente sotto cura di cortisone. A Nuovo, l’artista ha confermato che sono stati in tanti, in questi mesi così difficili, a fargli sentire la loro vicinanza, compresi Marco Carta (con cui ogni tanto si sente al telefono) e Roberta Bonanno.

Tutto tace invece dal lato Maria De Filippi, che non ha più sentito dal giorno in cui finì l’esperienza ad Amici.

Discograficamente parlando l’ultimo singolo di Pasqualino Maione è Mara ti voglio ora del 2018.