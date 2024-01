Amici, Morgan si schiera: “Luca Jurman smaschera l’inconsistenza di un intero sistema”

Dopo la pubblicazione di un comunicato da parte della redazione di Amici di Maria De Filippi ed una prima, seppur breve, risposta di Luca Jurman, Morgan si schiera e prende le difese dell’ex vocal coach del talent show.

“Jurman, anzitutto, non ‘infanga’ ma critica“, esordisce l’ex giudice di X Factor riferendosi a quanto scritto nel comunicato (qui il testo integrale). Poi, aggiunge: “Usare le parole correttamente è fondamentale se si vuole sostenere una tesi, altrimenti non può essere accolta in un dibattito.

Personalmente, trovo che la realtà sia diversa, ovvero che Luca Jurman non è affatto mosso dalla ragione di cercare visibilità. sia perché non è il tipo e non ne ha bisogno, sia perché a sostegno delle sue critiche ci sono sempre delle argomentazioni, condivisibili o meno, ma ci sono dei ragionamenti e dei fatti raccontati in un contesto di una visione molto distante, altra.

Infatti, la questione è che Jurman, così come altri esseri pensanti e del tutto competenti e costruttivi intellettuali contemporanei attivi e presenti nel dibattito culturale italiano, prende le distanze da un sistema che ha conosciuto e di cui smaschera l’inconsistenza, la cialtroneria. Quindi, bisognerebbe entrare nel merito delle situazioni che denuncia e, se si è in grado, confutarle, ma questo si può fare solo se si ha una coscienza pulita“.