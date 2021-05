Amici di Maria De Filippi l’edizione 2021 è un successo discografico mai visto prima. Ecco i numeri di questa edizione e delle precedenti.

Amici di Maria De Filippi quest’anno ha realmente fatto centro. Dopo gli ultimi due anni che hanno visto i ragazzi faticare nelle vendite (lo scorso anno anche per via della mancanza di firmacopie causa emergenza sanitaria), quest’anno Maria De Filippi ha saputo andare a riprendere il pubblico che oggi muove il mercato, quello dei giovani.

La conduttrice con il suo programma continua ad essere un passo avanti agli altri e, quando non lo è, sa correggere il tiro in corsa. Ed è così che il cast di giovani artisti scelto quest’anno, nell’era dello streaming, ha totalizzato oltre 200 milioni di ascolti e ha visto gli artisti lanciati sul mercato collezionare in pochissimo tempo una serie di certificazioni oro e platino.

Ad oggi i talenti di Amici 20 hanno collezionato un disco d’oro per gli album, quattro dischi di platino e cinque dischi d’oro per i singoli. Nello specifico…

A guidare c’è il vincitore della categoria canto, Sangiovanni, che in una sola settimana ha già conquistato il disco d’oro con il suo album e portato a casa un doppio disco di platino per Lady, il disco di platino per Tutta la notte e due dischi d’oro per Guccy Bag e l’attuale singolo, Malibu.

Lo seguono Aka 7even, il cui disco entrerà nella classifica vendite FIMI questo venerdì (e solo lunedì prossimo scopriremo se sarà riuscito a raggiungere il risultato del disco d’oro in una settimana di Sangiovanni), che ad oggi ha conquistato un disco di platino per il singolo Mi manchi, e Deddy che ha due dischi d’oro (per 0 passi e Il Cielo contromano) e Tancredi disco d’oro per Las Vegas.

Ma quanto sono diversi ed eclatanti questi risultati rispetto a quelli degli ultimi dieci anni? Andiamo a scoprire cosa è accaduto negli anni precedenti tenendo conto solo dei risultati raggiunti nel corso dell’anno solare dell’uscita di brani e dischi.