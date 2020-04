Amici Di Maria De Filippi. Nella giornata di ieri Linus ha risposto in diretta alla frecciatina della conduttrice passando il brano di Gaia il tutto mentre le radio stesse, per il momento, stanno boicottando i brani dei ragazzi.

Ma facciamo un passo indietro…

Sia nella semifinale che nella finale del programma Maria De Filippi ha ringraziato Lorenzo Suraci patron di Rtl 102.5, radio in passato molto legata alla produttrice (per anni è stata radio partner del Summer Festival per esempio), per aver iniziato a trasmettere Chega, l’inedito di Gaia.

Nel farlo la De Filippi ha fatto notare con ironia ad Anna Pettinelli, speaker su RDS, e a Rudy Zerbi, al lavoro su Radio Deejay, che entrambe le radio non avevano in programmazione il brano in questione.

In particolare su Linus, alla guida di Radio Deejay, Maria ha sottolineato “Linus… Eh Rudy? È ostico Linus!“.

Amici di Maria De Filippi, La risposta di Linus

Durante la puntata del programma che conduce, Deejay Chiama Italia, Linus ha passato per la prima volta il brano di Gaia rispondendo con il sorriso alla presentatrice

“Maria per noi questa è una ufficializzazione! Le altre radio possono permettersi di mandare di tutto. Noi mettiamo poche canzoni perché parliamo tanto. Da noi quando passano le canzoni sono già certificate. Nessun motivo personale, anzi Gaia è anche molto carina e brava”.

Peccato che Linus abbia sbagliato nell’affermare che le altre radio passano di tutto anzi, proprio per quel che riguarda i ragazzi provenienti da Amici, salvo rari casi, si trovano spesso le porte delle radio sbarrate.

E parliamo di ragazzi che mai come in questo momento, reso ancor più duro lavorativamente parlando dalla quarantena, avrebbero bisogno di sostegno alle loro canzoni, non solo dallo streaming, ma dalle radio stesse, R101 e Radio Subasio, le radio Mediaset, in primis.

Sostegno che è praticamente esistente. Partiamo da chi va meglio.

Le canzoni di Amici in radio

Gaia con la sua Cheega al momento è passata da 60 delle 185 radio rilevate da Earone, la società italiana che fornisce servizi di classifiche e rilevazioni airplay in tempo reale, partner ormai consolidato dell’industria musicale

Il suo sarà probabilmente l’unico brano che riuscirà ad entrare nelle classifiche radiofoniche visto il sostegno dei grandi network radiofonici come Rtl 102.5, Radio Deejay, R101, RMC e Radio 1.

Va molto peggio per la terza classifica, Giulia Molino, che ha una proposta ben più classica, la ballad Va tutto bene.

Il suo brano ad oggi è trasmesso da solo 15 radio sulle 185 di Earone.

Sono 13 le radio che passano invece Banlieue di Nyv, artista in forze alla Sugar Music.Tra questa anche R101.

Tra gli artisti arrivati al serale del programma manca al momento Francesco Bertoli che (ri)lancerà in radio a partire da domani il brano La Mia città, mentre quello che se la passa peggio è Jacopo Ottonello.

La sua Cuore di mare è trasmessa da solo cinque radio del circuito Earone.

Passando ai ragazzi che non sono riusciti ad arrivare al serale, (Martina Beltrami e Francesca Sarasso escluse in quanto non hanno lanciato al momento singoli) la situazione rimane desolante nonostante Amici dovrebbe, come viene spesso ripetuto essere un punto d’inizio per i ragazzi.

Se la cavicchia Michelangelo, artista molto forte su Tik Tok, che con la sua In due a lottare è passato da 10 delle radio del circuito Earone ma è riuscito a diventare virale sui social.

Segue Neno (Stefano Farinetti) artista che, ci teniamo sempre a puntualizzarlo per la trasparenza che ci contraddistingue, è ora seguito dal punto di vista manageriale dal direttore di questo sito. La sua meglio star da soli se la cava bene nello streaming dove è riuscita a conquistare la playlist editoriale di Spotify Italia, Scuola indie (dove stazione da ben tre settimane)

Dal punto di vista delle radio sono al momento solo 6 quelle del circuito Earone che supportano la sua canzone.

Chiude Devil A. La sua Disordine è passata da 3 delle 185 radio di Earone.

Insomma una situazione a dir poco desolante in cui non si può non notare il sostegno per tutti i ragazzi di alcune radio come Radio Sintony, Studio 54 Network e Radio L’Olgiata, per esempio, e la totale assenza di passaggi per tutti i ragazzi da parte della radio di musica italiana per eccellenza, Radio Italia.