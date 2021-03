Amici di Maria De Filippi: il resoconto della prima puntata. Eliminati Gaia e...

Amici di Maria De Filippi prima puntata.

È iniziato sabato 20 marzo il serale della ventesima edizione di Amici. Dopo aver presentato i tre nuovi giudici, Emanuele Filiberto di Savoia, Stash e Stefano Di Martino, parte la gara.

Amici di maria de filippi prima serata – PRIMA SFIDA

Inizia la” partita” con la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Sono loro a scegliere con quale squadra confrontarsi… scelgono la squadra capitanata da Arisa e Lorella Cuccarini.

“Abbiamo scelto di sfidare questa squadra” afferma la Celentano “perché io e Rudy pensiamo ci siano due pseudo ballerine“.

Primo confronto: Enula contro Martina

Martina si esibirà in una corale sulle note delle sigle televisive più famose e amate. Tra queste La notte vola (Lorella Cuccarini), Cicale (Heather Parisi) e Ballo ballo (Raffaella Carrà). Enula risponde con una sua versione de La Bambola di Patty Pravo.

Stash e Di Martino permettono alla squadra Arisa/Cuccarini di vincere la sfida

Secondo confronto: Serena contro Rosa

Guanto di sfida sulle note del Can can ma la Cuccarini ha deciso di non far preparare Rosa su quanto scelto dalla Celentano prendendosene la responsabilità “è una variazione di classico mascherata per non mettere in condizione Rosa di esibirsi. Del Can can è rimasta solo la musica…” afferma Lorella.

Per Emanuele il guanto di sfida era da accettare. Per Stefano il guanto non è equo anche Stash è d’accordo e quindi il guanto di sfida viene annullato.

Si passa ad un altro guanto di sfida che vede protagonista sempre Rosa. Questo secondo guanto viene accettato. Questa volta si balla sulle note di I’ve seen that face before (Libertango) di Kovacs. Parte Serena che, per i tre giudici, vince.

Terzo confronto: Sangiovanni contro Tancredi

Sangiovanni presenta una versione, con alcune sue barre, de La Gatta di Gino Paoli. Anche per Tancredi una cover… Therefore I am di Billie Eilish con alcune sue barre.

Stash vota Sangiovanni, Filiberto opta per Tancredi e Di Martino sceglie Sangiovanni. Vince quindi la squadra di Celentano e Zerbi.

LA PRIMA ELIMINAZIONE

Eliminazione diretta con nomi indicati dai professori in questo caso. I nomi scelti sono Gaia, Rosa e Tancredi.

Gaia canta No more tears, Rosa balla sulle note di Maniacs da Flashdance e Tancredi propone La collina dei ciliegi di Lucio Battisti.

Rosa rientra ed è sfida tra Gaia e Tancredi. Inizia quest’ultimo con il suo inedito Las Vegas mentre Gaia interpreta una cover in inglese. Ed è lei a lasciare il programma.

Arriva il momento di Pio & Amedeo.

SECONDA SFIDA

Celentano e Zerbi scelgono di sfidare nuovamente la squadra Cuccarini / Arisa.

clicca su continua.