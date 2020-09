Amici Casting: due nuove star del web cercando di entrare nel talent show

Nuove date anche per quel che riguarda i live di "Dodici note".

L'artista, da sempre attenta alle nuove generazioni, sceglie come singolo di ritorno sulle scene un brano scritto dal cantautore dei record.

Anni '90: il 2000.Il 2000 fa parte degli anni '90 o è il primo anno del nuovo decennio, secolo e millennio? La risposta non è.

Da gennaio a dicembre, tutti i brani italiani in uscita settimana per settimana.

Ecco tutti i dischi in arrivo nei prossimi mesi

Gigi D'Alessio, vero e proprio mattatore della serata conclusiva di IMAGinACTION 2020. Coinvolgente l'esibizione nel Drive In dell'aeroporto di Forlì.

J-Ax ha conquistato il Premio Miglior Videoclip Italiano per "Una Voglia Assurda". La consegna in occasione della serata finale di IMAGinACTION.

Leo Gassmann è salito sul palco di IMAGinACTION 2020 per celebrare un 2020 important e raccontarsi attraverso le immagini dei suoi videoclip.

di Massimiliano Longo

Appello agli artisti noti per gli artisti emergenti. Tentar non nuoce...

Concerti 2021 e artisti emergenti. Questi sono i due argomenti di cui mi preme parlare oggi in questo editoriale. Di uno si è parlato molto, dell'altro per niente.In questi giorni ho realizzato un'intervista con Samantha Suriani uscita proprio oggi su Bellacanzone.it.Alla fine dell'intervista Samantha mi ha fatto una domanda diretta... "Come vedi il futuro della musica...