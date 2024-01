Amici 23, le anticipazioni della sedicesima puntata con Aiello, Francesca Michielin, Aaron e…

Amici 23, le anticipazioni della sedicesima puntata del Pomeridiano.

Domenica 21 gennaio, alle ore 14.00, su Canale 5 andrà in onda la quindicesima puntata del Pomeridiano di Amici 23, con ospiti: Aiello, Francesca Michielin e Paola Turci, che giudicheranno la gara di canto; Thomas Signorelli, che giudicherà la gara di ballo, e Aaron.

AMICI 23: I NUOVI INEDITI

Lil Jolie , “ Attimo “

, “ “ Sarah , “ Mappamondo “

, “ “ Martina, “ Quando ho smesso di amarti “

Se non volete rovinarvi la sorpresa sulle classifiche stilate durante la sedicesima puntata del Pomeridiano di Amici 23 NON cliccate su “continua” (ricordiamo che la puntata che andrà in onda domenica 21 gennaio è registrata).