Amici 22: nella puntata del 19 febbraio arrivano tre nuove maglie del serale. Ospite musicale Mr. Rain

Amici puntata di domenica 19 febbraio. Nuovo appuntamento con il talent show di Canale 5 in cui assistiamo alla prima esibizione in gara del nuovo allievo, Mezkal, arriva tre nuove maglie del serale e scopriamo che il brano inedito di uno dei cantanti in gara ha superato i 2 milioni di stream su Spotify.

Manca ormai solo un mese al serale e al momento sono tre gli artisti, tutti e tre ballerini, ad avere ottenuto l’ambita maglia dorata. In questa puntata arrivano altre 3 nuove maglie tra cui, finalmente, per un’artista in gara nel circuito canto.

A giudicare la gara del ballo c’è l’étoile e direttrice del corpo di ballo dell’Opera di Roma, Eleonora Abbagnato, mentre per il canto una super giuria formata da tre artisti: il maestro Peppe Vessicchio, il vincitore della categoria canto della 20esima edizione, Sangiovanni, e la rivelazione di Sanremo 2023, Mr. Rain.

Quest’ultimo è anche l’ospite musicale della puntata a darà ascoltare al pubblico il suo nuovo singolo, Supereroi, brano già ai primi posti di tutte le classifiche nonché terzo classificato al Festival e presto in tour (qui le date tutte sold out con un nuovo appuntamento aggiunto negli scorsi giorni a Milano).

Presente per giudicare il torneo di ballo anche il coreografo Kledi Kadiu.

