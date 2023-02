Tutto sold out per il “Supereroi tour” di Mr. Rain. Si aggiunge una nuova data a Milano

Mr. Rain tour 2023.

Continua il grande successo del Supereroi tour, la serie di live di Mr. Rain che seguono al grande successo culminato con l’ottimo terzo posto al Festival di Sanremo 2023.

L’effetto Sanremo ha spinto l’artista in vetta alle classifiche dello streaming ma non solo. In attesa dell’uscita di un nuovo album, i dischi passati del rapper sono tornati nella classifica FIMI. Petrichor del 2021 alla #35 e Butterfly effect (del 2018) alla #97.

Ad oggi il singolo Supereroi ha già superato 14 milioni di stream su Spotify e, molto probabilmente, sarà certificato con il disco d’oro lunedì prossimo.

Mr Rain tour 2023

Il successo si è quindi riflesso anche nei live dove quasi tutte le date del Supereroi tour sono ad oggi sold out. Proprio per questo è stata aggiunta una seconda al Fabrique di Milano prevista per il 2 maggio.

Qui a seguire il calendario aggiornato del tour organizzato da Colorsound:

06 Aprile 2023 – Viper Club Firenze SOLD OUT

14 Aprile 2023 – Demodé Bari SOLD OUT

19 Aprile 2023 – Hall Padova SOLD OUT

26 Aprile 2023 – Teatro Concordia Venaria (To) SOLD OUT

02 Maggio 2023 – Fabrique Milano – Nuova Data

03 Maggio 2023 – Fabrique Milano SOLD OUT

27 Giugno 2023 – Parco Della Musica – Cavea Roma SOLD OUT

