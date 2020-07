Amici 20. Quest’anno il talent show ideato da Maria De Filippi arriva ad un traguardo storico che lo rende a tutti gli effetti il talent show più longevo della televisione italiana… la ventesima edizione.

Nel frattempo che la nuova edizione parta con la fase pomeridiana, probabilmente tra ottobre e novembre del 2020, sono già iniziati i casting del programma come dimostrato anche dalla finale di Amici Speciali con Tim insieme per l’Italia in cui la conduttrice ha invitato tra il pubblico cento dei ragazzi, tra cantanti e ballerini, che hanno già superato le prime fasi delle audizioni.

E, come avvenuto spesso negli ultimi anni, tra i ragazzi in gara per un posto nella scuola più famosa d’Italia ci sono anche dei volti/voci note.

Del resto ormai il programma si è consolidato non solo come una vera e propria operazione di scouting ma anche come una seconda possibilità per alcuni artisti.

Ricordiamo per esempio Virginio, Irama e Nyv (da Sanremo), Davide Mogavero e Gaia Gozzi (da X Factor) o Alessandro Casillo (Io canto).

Ma chi sono i primi volti noti avvistati ad Amici Casting? All Music Italia è in grado di svelarvelo in anteprima nell’attesa di scoprire quanto avanti andranno nelle selezioni del programma.

Clicca su continua… tra loro un nome davvero inaspettato.