Oggi è andata in onda la prima puntata di Amici di Maria De Filippi, Amici 19, ed è già polemica. Uno dei ragazzi che è entrato nella classe infatti è un semifinalista di Sanremo Giovani… Devil A.

Uno caso simile era già successo lo scorso anno anche se in modo diverso e, sicuramente più onesto e meno lesivo nei confronti della Rai e del Festival.

Un anno fa infatti Giacomo Eva era tra i 65 selezionati per l’audizione Rai di Sanremo Giovani e, al tempo stesso era candidato ad un banco di Amici.

Il ragazzo scelse, dando anche uno smacco alla Kermesse musicale, di entrare ad Amici di Maria De Filippi rinunciando all’audizione.

Quest’anno il danno però è ben più grave e causerà l’espulsione sicuramente immediata l’espulsione dal Festival (non potrà certo partecipare a due programmi diversi in contemporanea come logica vuole).

Il rapper Devil A infatti è uno dei 20 semifinalisti di Sanremo Giovani 2019 (vedi qui per la sua canzone, Disordine ) e da sabato 30 dicembre si sarebbe dovuto esibire a Italia sì! per provare a conquistare uno dei 10 posti nella finale del programma.

Angelo Autorino però oggi si è presentato nella prima puntata di Amici di Maria De Filippi cantando un suo inedito ed è riuscito ad entrare nell’ambita classe del Talent show.

Per carità, ognuno è libero di fare quel che vuole e di compiere le proprie scelte ma, se la Rai e la Commissione Artistica del Festival non dovessero essere state informate sarebbe una scorrettezza molto grave e, sopratutto, una mancanza di rispetto verso i tanti ragazzi che hanno sostenuto le audizioni per Sanremo Giovani 2019 e non sono stati presi.

Nei social nel frattempo è scoppiato il delirio come potete vedere da alcuni post qui a seguire.

In tutto questo speriamo che la Rai in primis ripeschi quanto prima uno dei ragazzi delle audizioni per sostituirlo e, al tempo stesso, sarebbe anche opportuno che la De Filippi prendesse una posizione su quanto avvenuto.

Del resto Amici è una scuola e le scorrettezze, anche verso terzi, a scuola non dovrebbero passare impunite.