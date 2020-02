Amici 19 le Sardine e gli ascolti tv. Ieri sera è andata in onda la prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi.

La puntata è riuscita a conquistare un ascolto pari a 3.778.000 spettatori con il 19.82% (percentuale che supera il 31% sul pubblico tra i 15 e i 19 anni).

Una situazione di quasi parità con La Corrida di Carlo Conti che ha portato a casa un numero maggiore di spettatori, 4.223.000, ma uno share leggermente più basso (18,7%).

Al momento quello che sembra penalizzare il programma della De Filippi, anche leggendo i commenti in rete, è poco spazio alle esibizioni dei talenti in gara a vantaggio di altre dinamiche televisive (Amici Prof. su tutti) e un regolamento davvero complicato e macchinoso.

Uno dei momenti più apprezzati del programma è stato l’intervento iniziale di Mattia Santori e di altri due membri de le Sardine.

A seguire vi riportiamo i loro monologhi completi.

JASMINE CRISTALLO:

“Non mi sarei mai aspettata di ritrovarmi un giorno in questo programma: non so ballare e al massimo ho cantato al karaoke.

Parlare davanti ad un pubblico mi fa sempre moltissima paura e per essere qui stasera sono stata costretta a scendere a compromessi con lei: la paura.

Io non ho ceduto alla sue pressioni ma la paura é sempre qui salda accanto a me. La paura è un’emozione potentissima e se scatta difronte ad un pericolo reale ci salva la vita, ma se scatta difronte ad un pericolo immaginario può renderti prigionieri.

Cavalcare la paura istigando all’odio, produce ostilità, violenza, intolleranza. L’unica cosa che possiamo fare è reagire e dire basta!

Basta paura! Pratichiamo la bellezza. Ovunque. Basta volerlo.“