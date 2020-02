Amici 19 prima puntata. Ci siamo, è partito ufficialmente il serale della 19esima edizione di Amici di Maria De Filippi.

In questo articolo potete trovare tutti i dettagli su questa nuova edizione… le puntata previste, la giuria, Amici Prof e Amici All Star, mentre qui trovate tutti i testi degli inediti presentati fino ad oggi dai ragazzi.

Ospiti della prima puntata saranno i principali esponenti delle Sardine. Ecco il post da loro postato sui social:

“Pronti al debutto. Con la giusta tensione di chi fa qualcosa che non ha mai fatto, ma con la felicità di portare un messaggio in cui crediamo in un posto che ci piace perché parla con l’arte, in cui abbiamo scelto di essere.

Questa sera apriremo la prima puntata del serale di Amici. Una decisione forte che rivendichiamo e che ci dà l’opportunità di parlare ai giovani e di portare i nostri valori in un programma che premia il talento.#lapiazzagiusta“