Amici 19 nell’ultima puntata prima delle feste eliminati a sorpresa i Nico

Amici 19. È andata in onda oggi l’ultima puntata di Amici di Maria De Filippi prima della pausa per le festività natalizie.

Puntata molto importante in quanto uno dei 17 ragazzi della scuola dovranno abbandonare il programma dopo l’abbandono di Aliosha in settimana.

Maria annuncia l’ingresso in studio di Emma, giunta per presentare il suo nuovo album, Fortuna, e di Lilli Gruber che presenta invece il suo libro.

Amici 19 inizia la sfida

La sfida di oggi per l’ultimo posto è tra i Nico e Stefano .

Iniziano i Nico con 1969 di Achille Lauro richiesta da Rudy Zerbi. Stefano canta il suo inedito, Inadeguato.

La commissione si riunisce quindi dopo una sola sfida per emettere i verdetto.

A sorpresa escono i Nico tra le lacrime dei compagni (qui la loro storia).

Inizia il torneo dei migliori. Si siedono Gaia, Nyv, Jacopo, Skioffi, Javier e Federico. Ovvero i migliori allievi al momento in canto e danza a cui si aggiunge Skioffi scelto dai compagni.

Chi riesce a tenere lo status di migliore per due settimane consecutive va l’immunità dalle sfide.

I ragazzi che non sono i migliori possono chiedere di sfidare uno dei migliori scegliendo il professore che li giudicherà.

Francesco Bertoli (qui la storia) sceglie di sfidare Jacopo e sceglie Anna Pettinelli a giudicare.

Bertoli canta il suo secondo inedito, Geloso. Jacopo canta Ti aspetto di Alessandra Amoroso.

Vince Jacopo che rimane quindi tra i migliori.

La seconda sfida vede Giulia (vedi qui) confrontarsi con Gaia (qui). Giudice Rudy Zerbi.

Inizia Giulia con Happy days i Ghali e Gaia risponde con Cosa c’è di Gino Paoli.

La seconda esibizione di Giulia è l’inedito Va tutto bene. Gaia risponde con l’inedito Fucsia.

Vince Giulia che entra così nei migliori.

Sfida a squadre

Si inizia dal ballo con Valentin per Nyv e Giorgia per Gaia. Punto a Nyv.

Seconda sfida tra Stefano (Gaia) e Devil Angelo (Nyv).

Devil A canta Disordine (qui il testo), il brano con cui era entrato nei 20 semifinalisti di Sanremo Giovani quest’anno e da cui si è ritirato.

Stefano risponde con un brano dei Coldplay. Vince Devil Angelo.

Nella terza sfida Nyv schiera sé stessa con un suo inedito in francese, anche Gaia risponde con un suo brano.

Rudy Zerbi non è convinto dalla perfomance, a suo avviso troppo statica, di Nyv. Emma e la Celentano non sono per nulla d’accordo. Vince Gaia.

Per la prova Tim si confrontano per il ballo Talisa e Federico.

Emma Marrone presenta il nuovo singolo, Stupida allegria (vedi qui per testo e audio). Punto per la squadra di Gaia.

Con la vittoria della squadra di Nyv la squadra avversaria dovrà affrontare due sfide.

Questa la classifica senza la presenza di Gaia che era in sfida:

Michelangelo Jacopo Francesco Valentin Nyv Talisa Giulia Javier Giorgia Federico Giuseppe Skioffi Stefano Devil Angelo

Il primo confronto per la squadra di Gaia è quella di ballo con Giorgia contro la sfidante Federica.

Vince Giorgia che quindi rimane nella scuola. La seconda sfida immediata è tra Martina e la sfidante Rebecca.

Rebecca parte con l’inedito Ribelle. L’inedito di Martina è Se ti va.

Vince Martina. L’ultima puntata del pomeridiano del sabato si conclude qui, appuntamento al 2020.