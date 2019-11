Amici 19. La nuova classe tra volti (e voci) noti e novità

Amici 19. È iniziata oggi la fase pomeridiana della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi.

Quest’anno la commissione di ballo è rimasta inalterata con Timon Steffens, Alessandra Celentano e Veronica Peparini.

Un cambio invece in quella di canto dove ai confermati Stash dei The Kolors e Rudy Zerbi si affianca la speaker Anna Pettinelli, di recente entrata nelle grazie della conduttrice per la sua partecipazione a Temptation Island.

Dieci cantanti e cinque ballerini sono gli allievi scelti dalla commissione di canto e di ballo.

Tra i cantanti molte voci (e volti) noti:

Nyv, ovvero Nyvinne finalista nelle ultime due edizioni di Sanremo Giovani in forze alla Sugar (in teoria ex Sugar ma conferme al momento non ve ne sono).

Gaia il cui nome completo è Gaia Gozzi, ovvero la seconda classificata a X Factor 10, nella squadra di Fedez.

Francesco Bertoli, ex leader dei Jarvis, la band che rifiutò di entrare a X Factor su volontà del proprio manager, che in passato ha pubblicato un singolo con Virgin Records.

Devil A uno dei semifinalisti (a questo punto squalificato) di Sanremo Giovani 2019 (vedi qui) prodotto da Big Fish.

La band I Nico (frontman Nicolo’ 24 anni da Verona) erano primi in tre e col nome di Traccia 24 avevano tentato l’accesso a X Factor qualche anno fa.

Gli altri cantanti che hanno conquistato l’ingresso sono Jacopo Ottonello (20 anni, nato a Savona e al lavoro con Sick Luke), Giulia (Giulia, 20 anni, nata a Scafati, Salerno), Martina (19 anni, nata a Rivoli), Michelangelo (20 anni, nato a Roma), Stefano.

Nella categoria Ballo sono entrati a far parte della classe: Alioscia, Talisa, Federico, Giorgia e Sofia.