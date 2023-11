Continua l’AMI Sanremo: fai tu il cast del Festival come Amadeus (sondaggio)

Ami Sanremo: siete pronti a trasformarvi nel nuovo Direttore Artistico del Festival di Sanremo?

La scorsa settimana vi abbiamo dato un foglio bianco dove indicare i nomi degli artisti che avreste voluto vedere sul palco del vostro Festival di Sanremo dei sogni. E così vi siete trasformati nel Direttore Artistico e avete votato tantissimi artisti delle 4 caregorie indicate.

reale : cantanti solisti in attività; reale : gruppi (due o più persone già formati) in attività; fantasia : duetti e feat creati per l’occasione fantasia : mai più, ovvero cantanti del passato (ritirati dalle scene) e reunion.

La scelta non è stata facile, soprattutto dovevate scrivere ben 18 proposte e sono venuti fuori davvero tantissimi nomi. Per la precisione 299 diversi cantanti solisti in attività, 90 gruppi, 202 feat e 123 artisti non più in attività (o band sciolte).

Un sacco di nomi da cui abbiamo estratto i più votati per stilare le liste di questa seconda fase del sondaggio.

Ma prima di passare ai dettagli, vediamo per ogni categoria i 3 più votati (in ordine alfabetico).

