Amazon Music presenta Lazza Replay, il primo concert movie documentary dell’artista

Ieri, mercoledì 20 settembre, Amazon Music ha svelato il suo nuovo e attesissimo progetto Amazon Original con Lazza, che consiste in un concert movie documentary già disponibile sul canale YouTube dell’artista e in un EP, “Lazza Replay“.

Diretto da Andrea Folino e Davide Vicari, il documentario celebra lo straordinario percorso di Lazza, che ha scalato tutte le classifiche con numeri da record fino ad arrivare al mega evento dello scorso 8 settembre all’Ippodromo di Milano.

“La data all’Ippodromo mi ha regalato sensazioni indescrivibili”, racconta l’artista E aggiunge: “È stata una serata che non dimenticherò mai, la ciliegina sulla torta di 2 anni vissuti al massimo. Sono felice di portarvi con me, sul palco e dietro il palco, per rivivere e condividere con voi tutti gli istanti di quella notte magica ed emozionarci una volta in più”.

Di fatto, in “Lazza Replay” si intrecciano tra loro estratti dello show, ma anche scene esclusive dal backstage e frammenti del making of dell’evento, con tantissimi ospiti e amici che raccontano il loro personale rapporto con Lazza, mentre i suoni dell’orchestra e gli arrangiamenti danno vita ad uno show immersivo e senza precedenti.

Amazon Music presenta “Lazza Replay”

Come già accennato, il progetto Amazon Original include un concert movie documentary e un EP, “Lazza Replay“, che contiene otto tracce tratte dal concerto-evento all’Ippodromo San Siro di Milano.

Di seguito riportiamo la tracklist: