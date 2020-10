Tra i 20 artisti in gara ad AmaSanremo per conquistare la finale di Sanremo Giovani 2020 c’è anche il cantautore Folcast. Andiamo a conoscere meglio lui e il suo brano.

AmaSanremo sarà trasmesse dalla storica Sala B di via Asiago su Rai1 e Radio2, da giovedì 29 ottobre a giovedì 26 novembre, alle 22.45.

AMASANREMO FOLCAST

Biografia

Folcast (nome d’arte di Daniele Folcarelli) è un cantautore romano classe ’92.

Inizia il suo percorso musicale all’età di undici anni. Studia chitarra sin da piccolo, fino ad ottenere la laurea in chitarra pop al conservatorio.

Successivamente fonda il suo progetto artistico sulle basi dell’energia e del groove, creando una miscela tra vari generi: funk, R&B, soul, blues, pop e rock, con dei lievi accenni al rap.

Dal 2015 con l’EP omonimo e poi con il disco Quess del 2017, comincia a farsi strada nella scena romana affermandosi all’insegna di sonorità fresche e allegre.

Nel 2019 pubblica il nuovo singolo Cafu. A inizio 2020 inizia il lavoro sul suo secondo album, prodotto da Tommaso Colliva.

In estate è l’Opening act del live di Daniele Silvestri al Festival Suoni di Marca.

Discografia

2015 Folcast (EP)

2017 Quess

2019 Cafu (Singolo)

La canzone: Scopriti testo e audio

La canzone presentata in gara da Folcast è stata scritta dal cantautore stesso per quel che riguarda il testo e da lui, Tommaso Colliva, che ha anche prodotto il brano, e Riccardo Scogna per la musica. Potete ascoltarla qui.

Scopriti

che fuori non piove

non fa neanche freddo

e batte forte il sole

però c’è confusione

tra le nostre parole

Non mi sento più le gambe,

m’hai lasciato qui in mutande

su una sedia senza ruote

che gira dentro stanze vuote

non mi sento più la faccia

questo cuore adesso macchia

spero questo tu lo sappia

sì chi io ero e chi avevi davanti

ma quindi tu

Scopriti che fuori non piove

non fa neanche freddo

e batte forte il sole

Scopriti che fuori non piove

non fa neanche freddo

e batte forte il sole

però c’è confusione

tra le nostre parole

mi sento come un latitante

alla ricerca di una fonte

ma ho le scarpe rovinate

e dovrei cambiare le suole

senza te non c’è risveglio

questo cuore stava meglio

spero questo tu lo sappia

sai chi io ero e chi avevi davanti

ma quindi tu

Seguimi per stare meglio

ogni rammarico è una bolla d’aria nel cervello

tipo le volte che tu vuoi uscire

io ti rispondo che son preso male

ma che se vuoi andare

vai vai, vai vai, vai vai, quindi tu

Scopriti che fuori non piove

non fa neanche freddo

e batte forte il sole

Scopriti che fuori non piove

non fa neanche freddo

e batte forte il sole

però c’è confusione

tra le nostre parole

Scopriti