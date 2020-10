In scena la prima puntata di AmaSanremo, le semifinali di Sanremo Giovani, in vista della finalissima che si svolgerà il 17 dicembre al Casinò della Città dei Fiori.

Nella Sala B di Via Asiago a Roma conduce Amadeus, coadiuvato da Riccardo Rossi e Ema Stokholma in diretta su Rai Radio2.

Ospiti i 20 ragazzi e la giuria televisiva con Luca Barbarossa, Morgan, Beatrice Venezi e Piero Pelù.

In gara in questa prima puntata M.E.R.L.O.T, Ginevra, Gavio e Wrongonyou.

AMASANREMO – LA PRIMA PUNTATA

“Questo è il tempio della radio e siamo ospiti. Tutto quello che accade andrà in diretta su Rai Radio2. Il percorso inizia sempre dai giovani.”

Queste le prime parole di Amadeus per introdurre AmaSanremo.

M.E.R.L.O.T – codice 01

GINEVRA – codice 02

WRONGONYOU – codice 03

GAVIO – codice 04

Numeri per votare:

894001 – televoto da telefono fisso

4754751 – SMS

VIA AL TELEVOTO alle 22.54.

AMASANREMO – M.E.R.L.O.T

Il primo a esibirsi è M.E.R.L.O.T – codice 01

“Sono molto felice di essere qui questa sera. Volevo solo dire che non tutte le lacrime sono un male.”

M.E.R.L.O.T canta Sette Volte

Testo e Musica di Manuel Schiavone – M.E.R.L.O.T

Luca Barbarossa – voto 6

“Il livello medio è altissimo. Io lo trovo bravissimo. Nonostante l’emozione trovo che hai fatto una buona esibizione.”

Morgan – voto 9

“Il pezzo mi piace, ma preferisco la canzone all’interpretazione. Ti trovo acerbo, ma hai uno spazio immenso per crescere. La canzone ha un’originalità nel testo e nell’arrangiamento, ma non negli accordi e nella melodia. Vocalmente devi evolvere. Non hai ancora scoperto quello che puoi dare. Il brano è fresco e originale e ci sono dei riferimenti al rock classico. È un percorso musicale che ha un grande futuro.”

Beatrice Venezi – voto 8

“Mi è piaciuto tantissimo vederti così emozionato sul palco. Questa freschezza comunica molto al pubblico. Un brano che può avere un buon risulto radiofonico. Molto vicino allo stile urban… molto Coez. Non so se il pubblico abbia voglia di questo tipo di musica e quanto tu possa spaziare trovando una tua identità.”

Piero Pelù – voto 6

“Hai uno dei nomi più belli che non fa altro che evocare il vino… Potresti fare un duetto con Negramaro. Complimenti per la tua spontaneità. Questo modo di canatare io lo chiamo da cameretta. Sei introverso, ma questo canto deve trovare un suo sviluppo. In questa canzone trovo che tu avresti potuto fare di più dal punto di vista compositivo. Sul testo… sono loro 7 stronze o tu sei recidivo?”

Totale della giuria televisiva – 29

GINEVRA

Seconda esibizione – Ginevra – codice 02

Ginevra canta Vortice

Testo di Ginevra Lubrano

Musica di Ginevra Lubrano Francesco Fugazza

Luca Barbarossa – voto 9

“Brava, costruita bene la canzone. Bella interpretazione. Trovo molto bello questo arrangiamento. Il mondo che rappresenti mi piace molto.”

Morgan – voto 10

“La tua voce è uno strumento. Un utilizzo molto bello. Sei consapevole di quello che puoi fare. Il tuo modo padroneggiare mi piace. Sei intonata e mi piaci molto. La canzone ha uno sviluppo melodico interessante.”

Beatrice Venezi – voto 10

“Sono d’accordo con Morgan. É un modo di trasportare la musica italiana altrove, in un mondo più internazionale.”

Piero Pelù – voto 7

“Bel pezzo, bell’idea. Mi piacciono molto i suoni. Però tu usi il 50% della tua voce…”

Totale della giuria televisiva – 36

OSPITE: ARISA

Sul palco Arisa, vincitrice del Festival 2009 tra i giovani con Sincerità e nel 2014 tra i Big con Controvento.

L’artista canta Sincerità.

“Ragazzi, voi avete una grande responsabilità. La cultura popolare è ancor più importante in questo momento.”

AMASANREMO – WRONGONYOU

Terza esibizione – Wrongonyou – codice 03

“Sono un grande amante della malinconia”

Wrongonyou canta Lezioni di Volo

Testo di Marco Zitelli

Musica di Marco Zitelli e Riccardo Scirè

Luca Barbarossa – voto 10

“Sei una forza della natura. Sei un grandissimo talento e ti seguo da quando scrivevi canzoni in inglese.”

Morgan – voto 10

“Anche secondo me sei bravissimo, ma… il tuo problema è estetico e musicale. Sei attualità nella musica. La tua canzone è di oggi e non di domani.”

Beatrice Venezi – voto 10

“Secondo me sei un grande talento e anche dal punto divista vocale. Puoi osare di più, ma avrai un gran futuro.”

Piero Pelù – voto 10

“Il tuo passaggio dall’inglese all’italiano è stato perfetto. Con l’inglese biascicavi un po’ di più. Guai a te se torni all’inglese.”

Totale della giuria televisiva – 40

AMASANREMO – GAVIO

Quarta esibizione – Gavio – codice 04

“Canto questa canzone per tutti quelli che ancora non sanno cosa fare. Una risposta prima o poi arriverà.”

Gavio – La Mia Generazione

Testo – Gianfrancesco Cataldo (Gavio) e Marco Rettani

Musica di Gianfrancesco Cataldo (Gavio)

Piero Pelù – voto 9

“Mi è piaciuto che ti sei mosso sul palco. Bisogna anche essere dei performer. Il ritornello si appiccica come una medusa sulla schiena, ma il testo del ritornello lo trovo troppo retorico.”

Beatrice Venezi – voto 7

“Sul testo sono d’accordo, ma non capisco bene la direzione musicale. Non mi ha convinto pienamente.”

Morgan – voto 8

“Ho trovato tutto troppo prodotto. La produzione va a coprire un pezzo che non sta in piedi da solo. Questo testo non va bene secondo me. La canzone è debole perchè sei troppo convinto. Ginevra quando canta è più sobria e non vuole spaccare il mondo. Tu vuoi sfondare tutto e il risultato è che non sfondi niente. Devi pensare a essere più una persona e non un personaggio. Sei di alto livello, ma quello che mi è piaciuto meno stasera.”

Luca Barbarossa – voto 6

“Io trovo che un po’ di retorica forse è data dalla gestualità. C’è un passaggio della canzone che mi piace molto, ma stranamento è quello in cui canti da fermo.”

Totale della giuria televisiva – 30

OSPITE: ARISA

Torna sul palco Arisa che canta La Notte, brano secondo classificato al Festival 2012.

Tra poco sapremo chi saranno i due artisti che si disputeranno la finalissima.

STOP AL TELEVOTO – 23.40

Tra poco le tre classifiche: televoto, giuria televisiva e commissione artistica.

IL RISULTATO DELLA SERATA

Classifica giuria televisiva 33%

4 – M.E.R.L.O.T

3 – Gavio

2 – Ginevra

1 – Wrongonyou

Classifica televoto 34% + commissione artistica 33%

4 – Ginevra

3 – Gavio

2 – Wrongonyou

1 – M.E.R.L.O.T

Classifica generale

4 – Gavio

3 – Ginevra

2 – Wrongonyou

1 – M.E.R.L.O.T

Passano alla finale di Sanremo Giovani del 17 dicembre M.E.R.L.O.T e Wrongonyou.

Appuntamento alla prossima settimana!