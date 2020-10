AmaSanremo 2020 Thomas Cheval

AmaSanremo, come noto, darà la possibilità a 10 dei 20 artisti selezionati di partecipare il prossimo 17 dicembre a Sanremo Giovani, in diretta dal Casino della Città dei Fiori.

Un artista che il pubblico ha conosciuto grazie a The Voice of Italy è Thomas Cheval, che ora per confermarsi nel mondo della musica ha scelto di provare con Sanremo.

Biografia

Thomas Cheval è un giovane cantautore e pianista italo-francese nato nel 1997.

Dopo aver partecipato nel 2015 a The Voice nel team di Noemi, ha pubblicato il suo primo Ep prodotto da Nicolò Fragile.

Nel 2016 vince il contest Feeling the Street (Toyota Global) come artista più cliccato al mondo, con il brano inedito And so it ends.

Successivamente è partito per una tournée in Australia e ha registrato a Sidney con il produttore Jason Kerrison il brano The Limit is the Sky, che ha avuto un buon riscontro anche in Giappone.

Nel Maggio 2017 pubblica l’inedito La vita che aspetti, distribuito da Universal a cui segue Due calamite in affitto, il cui video viene programmato anche da MTV.

Tra il 2019 e il 2020 escono i brani Io e Baguette.

Discografia

Thomas Cheval – Ep – 2015

La Vita Che Aspetti – Singolo – 2017

Due Calamite in Affitto – Singolo – 2018

Io – Singolo – 2019

Baguette – Singolo – 2020

La canzone: Acqua Minerale testo e audio

Qui il link per ascoltare il brano

Non guardare in tasca

cosa resta se son spicci

o sogni in testa

cosa resta fra i miei denti

dopo tutta questa merda

però che non fa male

è acqua minerale

bevi, bevi, manda giù

bevi, bevi, manda giù

Senti come brucia nella gola

quando non senti ad urlare

troppo amaro, dei vent’anni

è una notte senza tregua,

no che non fa male,

se non ti vuoi svegliare

bevi, bevi, manda giù

bevi, bevi, manda giù

C’è una sirena che arriva a casa

ma non sa che non son felice

non sono mai stato forte no

saranno i vent’anni che fregano sempre

saranno queste persone più sole

e se vomito, non mi dire che è finita

e se vomito, non vuol dire che ho finito

quindi, non guardare in tasca, cosa resta

se son spicci o sogni in testa

cosa resta, tra i miei denti

dopo tutta questa merda

però che non fa male

è acqua minerale

bevi, bevi, manda giù

bevi, bevi, manda giù

Senti come brucia nella gola

quando non senti ad urlare

troppo amaro, dei vent’anni

è una notte senza tregua,

no che non fa male,

se non ti vuoi svegliare

bevi, bevi, manda giù

bevi, bevi, manda giù

C’è una sirena che arriva a casa

ma non sa che non vengo a cena

anche se ho sempre avuto fame

saranno i vent’anni che tengono a dieta

ma non sanno che io so volare

e se vomito, non vuol dire che ho finito

e se vomito, non vuol dire che ho finito

quindi, non guardare in tasca, cosa resta

se son spicci o sogni in testa

cosa resta, tra i miei denti

dopo tutta questa merda

però che non fa male

è acqua minerale

bevi, bevi, manda giù

bevi, bevi, manda giù

Senti come brucia nella gola

quando non senti ad urlare

troppo amaro, dei vent’anni

è una notte senza tregua,

no che non fa male,

se non ti vuoi svegliare

bevi, bevi, manda giù

bevi, bevi, manda giù

e se vomito, non vuol dire che ho finito

bevi, bevi, manda giù