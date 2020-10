AmaSanremo 2020 Chico

Prosegue il nostro percorso che ci sta permettendo di conoscere i 20 artisti che per 5 giovedì, a partire dal 29 ottobre, si sfideranno sperando di ottenere il pass per la finale di Sanremo Giovani programmata per il 17 dicembre.

Biografia

Chico è il nome d’arte di Manuel Munoz Contreras, rapper nato a Ragusa il primo gennaio 2002.

Il padre è cubano, ballerino professionista, e gli ha trasmesso quella passione per la musica che lo ha portato a iniziare a scrivere all’età di 13 anni.

“Un animale uccide solo per vivere, un uomo uccide solo per odio. Confonde la droga col sorridere e per molti l’albero della vita, ormai, è solo un podio.”

Questi i primi versi scritti su un banco di scuola dopo una brutta storia capitata a un suo compagno.

Nella musica di Chico c’è un inconfondibile approccio urban, in cui non mancano sfumature trap, ma anche latine e reggaeton.

Attualmente vive a Milano e canta proprio delle peculiarità della città della Madonnina per quanto riguarda il delicato tema dell’integrazione.

La sua etichetta è La Grande Onda, che fa capo a Tommaso Zanello AKA Piotta.

Discografia

2018 – Dalì – Singolo

2019 – Download – EP

2019 – Al Boom – Album

2020 – Mika Kodeina – Singolo

2020 – Vocali – Singolo

La canzone: Figli di Milano testo e audio

Qui il link per ascoltare il brano.

Figlio di un Cubano

ed di un Italo Egiziano

ci sta pure un Nigeriano

tutti figli di Milano

Figlio di un Cubano

ed di un Italo Egiziano

ci sta pure un Pachistano

tutti figli di Milano

Sotto il cielo di Milano

come pesci in un acquario

è la vita che vogliamo

in questo grande mare urbano

ci nuotiamo, ci inseguiamo

ci prendiamo, predatori oppure preda

quello che siamo, nel futuro

nel passato, giro con il cuore in mano

sotto al cielo, sul fato

sull’asfalto insanguinato da Rozzano

fino a Cini, tra nemici e vecchi amici

da Rozzano fino a Cini.

Ho sognato che Milano fosse questa

una mamma che ti ama e si detesta

una corsa testa a testa nella fretta

perché Milano non ti aspetta

Ho sognato che Milano fosse questa

da ogni sera, c’è una festa, sempre quella

tutti figli della fretta

Figlio di un Cubano

ed di un Italo Egiziano

ci sta pure un Nigeriano

tutti figli di Milano

Figlio di un Cubano

ed di un Italo Egiziano

ci sta pure un Pachistano

tutti figli di Milano

Questa Milano ci cambia

la nebbia nasconde la rabbia

questa Milano che canta

le gambe, la pampa

spinge, abbaglia

quando Milano ti tagga

sei su la rete ammiraglia

diventi qualcuno, nessuno si sbaglia

uno fuoco di paglia

Nel futuro, poi passato

giro con con il cuore in mano

sotto al cielo, sul fato

sull’asfalto insanguinato da Rozzano

fino a Cini, tra nemici e vecchi amici

da Rozzano fino a Cini.

Ho sognato che Milano fosse questa

centomila i cazzi per la testa

ogni sera, c’è una festa, sempre quella

tutti figli della fretta

Figlio di un Cubano

ed di un Italo Egiziano

ci sta pure un Nigeriano

tutti figli di Milano

Figlio di un Cubano

ed di un Italo Egiziano

ci sta pure un Pachistano

tutti figli di Milano

Foto di Rita Giannelli