AmaSanremo 2020 Alioth

Prosegue il nostro viaggio alla scoperta dei 20 giovani che parteciperanno ad AmaSanremo, per 5 giovedì in seconda serata su Raiuno.

AMASANREMO 2020 ALIOTH

Alioth è un giovane cantautore romano il cui nome d’arte è un chiaro riferimento alla stella più brillante della costellazione dell’Orsa Maggiore.

Biografia

“Qualche anno fa cantavo Adele e John Lennon in cameretta o davanti a pochi amici. Poi ho iniziato a scrivere, ma le parole rimanevano racchiuse in quattro mura, senza arrivare agli altri. Non so se il mio limite ero io o le pareti, ma adesso ho voglia di espormi e dire la mia con il linguaggio più universale che esista: la musica. Io sono Alioth.”

Questa la presentazione di Alioth sui social.

Lo scorso mese di settembre ha pubblicato un Ep che porta il suo nome, prodotto da Mario Fanizzi per PM Productions. All’interno due brani interessanti, ovvero Lava e Monteverde, quest’ultimo dedicato all’omonimo quartiere romano.

Per tentare l’accesso al Festival di Sanremo 2021 ha presentato la ballata contemporanea Titani, una ballata che mescola un approccio urban a un elegante arpeggio di pianoforte.

“Il mio pezzo si chiama #Titani e ci ho messo tutto me stesso: il cuore, i lividi, i silenzi e la consapevolezza che da una storia si esce sempre sconfitti a metà. Siamo Titani e abbiamo perso, ma la vita continua.”

Discografia

2020 Ep Alioth

La canzone: Titani testo e audio

Qui il link per ascoltare il brano.

Avere la certezza

di essere forte

è la mia debolezza

e ora non ho

più lividi sul cuore

preso a botte, ma

sai che davanti al mons

non tornerò

mi chiedo se ne valsa

un po la pena amarti

e poi arrivare al vomito

averti accanto e parlarsi

di schiena ma te ne fotti

se piango e rido no

Se ci guardi dall’alto

non siamo poi tanto diversi ma

siamo gitani che sbagliano a

prendere i resti di una futile voglia

di vendette e di gloria

di sognare la storia

Ti dedicherò le notti

passate sveglio a drogarmi

e a rovesciarmi addosso cenere

a ripetermi il cattivo, sei te

ti dedicherò le volte

passate in giro ad ubriacarmi e

la mia prigione è stata non saper

amare senza abbandonarmi a te

Sapere che non resta che la noia

nella mia vita sbiadita da te

con i tuoi respiri in questo mio silenzio

ma quello che conta non è qui con me

Lasciarmi sprofondare giù nel vuoto

non è stata una grande idea perché

sarò la ragione del tuo terremoto se

mi parli come fossi polvere

Se ci guardi dall’alto

non siamo poi tanto diversi ma

siamo gitani che sbagliano a

prendere i resti di una futile voglia

di vendette e di gloria

di sognare la storia

Ti dedicherò le notti

passate sveglio a drogarmi

e a rovesciarmi addosso cenere

a ripetermi il cattivo, sei te

ti dedicherò le volte

passate in giro ad ubriacarmi e

la mia prigione è stata non saper

amare senza abbandonarmi a te

Sei come Medusa se mi guardi in faccia

divento di pietra e mi fa male anche se

ti chiederò scusa anche la luna è disillusa

Ti dedicherò le notti

passate sveglia ad odiarmi e a rovesciarmi

addosso cenere

a ripetermi il cattivo, sei te

ti dedicherò le volte

passate in giro ad ubriacarmi e

la mia prigione è stata non saper

amare senza abbandonarmi a te