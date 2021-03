Amanda Lear contro Achille Lauro e rivela: “Dovevo essere a Sanremo con i Maneskin”

Amanda Lear Sanremo 2021 saltato all’ultimo?

Nei giorni scorsi la sempre irriverente e provocatoria Amanda Lear è stata intervistata da Matteo Giorgi per TPI lasciandosi andare a diverse rivelazioni, una in particolare inerente il Festival di Sanremo 2021.

Secondo quanto affermato dall’attrice e cantante (lo scorso anno una delle sue hit, Faccio l’amore con me, ha compiuto 40 anni), era lei l’ospite scelto inizialmente per il duetto con i Maneskin sulle note di Amandoti, collaborazione che non si è concretizzata per motivi economici…

“A Sanremo dovevo anche andarci. Mi avevano chiamato i Maneskin, che non conoscevo, per duettare su Amandoti. Solo che non c’erano soldi e gli ho detto: ragazzi, sapete oggi quanto costa anche solo un paio di ciglia finte? E allora hanno preso quel tipo con la barba. Comunque li ho amati molto…”

Sul Festival ha poi aggiunto:

“Peccato che, in generale, mancassero le belle canzoni: sembrava una sfilata di moda, tutto troppo fashion: solo look, pettinatura, vestiti. Achille Lauro non lo amo molto, mi sa tutto già di visto e stravisto. Orietta, invece, è sempre simpatica. Non se la tira. E’ cosciente del suo pubblico e da dove viene…”

Amanda Lear ha poi svelato di essere al lavoro su un nuovo disco in cui abbandonerà la dance per atmosfere più Unplugged.