Amadeus: nuovo record per Sanremo 2023 e debutto da doppiatore (con Gaia) in “Wish”

Amadeus, reduce da un nuovo risultato che fortifica sempre più il suo “regno sanremese”, sta per debuttare nelle vesti di doppiatore nel nuovo film Disney, “”Wish“.

Partiamo proprio dal Festival di Sanremo. Il bottino dell’edizione 2023 della kermesse sale a 3.600.000 copie certificate grazie al disco d’oro di “Lasciami” dei Modà. Il brano permette ad Amadeus di mettere a segno il record dei record. Sono infatti ben 22 su 28 in gara le canzoni certificate di Sanremo 2023.

AMADEUS DEBUTTO DA DOPPIATORE per il presentatore

Il 21 dicembre prossimo arriverà al cinema Wish, il nuovo film di Walt Disney Animation Studios. Nel lungometraggio faremo la conoscenza del magico regno di Rosas, dove la brillante sognatrice Asha esprime un desiderio così potente da essere accolto da una forza cosmica, una piccola sfera di sconfinata energia chiamata Star.

Asha e Star dovranno unire le loro forse per affrontare Re Magnifico dimostrando come coraggio e volontà, unite ad un pizzico di magia, possano far accadere cose meravigliose.

Arricchito nella versione originale da una colonna sonora di Dave Metzger con la presenza di 7 canzoni originali di Julia Michael e del Procucer Benjiamin Rice, Wish vedrà il debutto di Amadeus, già speaker radiofonico prima che conduttore televisivo, come doppiatore.

Amadeus darà voce a Valentino, una capretta saccente e sicura di sé che segue Asha ovunque. La voce della protagonista sarà invece quella di Gaia, cantautrice vincitrice della 19esima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Re Magnifico sarà invece doppiato da Michele Riondino.

Appuntamento quindi al cinema il prossimo 21 dicembre.

Foto di copertina dalla pagina Instagram di Disney Italia