A poco più di un mese da Sanremo 2024 Amadeus e Lucio Presta interrompono il loro rapporto professionale

Se da un lato il più potente manager televisivo, Lucio Presta, negli scorsi mesi ha fatto pace con Barbara D’Urso, dall’altra arriva la notizia tramite il sito Italia Oggi di un “divorzio” clamoroso, quello con Amadeus.

La notizia è ovviamente di quelle importanti e che coinvolgono anche il mondo della musica. In primis perché Amadeus il nuovo “Pippo Baudo“, il volto di Sanremo, il rivoluzionario del Festival, un uomo che ha acquisto un potere, non solo televisivo, ma anche nella musica e nel mercato discografico, enorme.

Ed è una notizia che fa discutere anche perché tra poco più di un mese, dal 6 al 10 febbraio, partirà il Festival di Sanremo 2024, l’ultima edizione del primo quinquennio di Amadeus.

La notizia come dicevamo è stata lanciata da Italia Oggi ed già confermata (anche se i due diretti interessati al momento non hanno rilasciato dichiarazioni). Le motivazioni della rottura sarebbero le seguenti:

“Divergenze lavorative e professionali che erano iniziate l’anno scorso“. Si potrebbe anche pensare che Lucio Presta, che in passato pare fosse spesso determinante in alcune scelte legate al Festival (oltre a portare ospiti come Benigni, altro suo assistito, nel 2020 e nel 2023), sia stata un po’ messo da parte con il successo e il potere conquistato da Amadeus, in questi ultimi quattro anni.

Del resto Ama ha sempre dichiarato di aver seguito il consigli di Pippo Baudo, ovvero decidere tutto, soprattutto le canzoni in gara, in prima persona.

Il conduttore spesso si è tenuto a distanza da eventuali conflitti di interesse. Per esempio non selezionando mai per Sanremo Giovani nessun vincitore del Festival di Castrocaro, manifestazione fino al 2022 gestita dalla Arcobaleno Tre di Presta e dal figlio, Niccolò Presta.

Ricordiamo infatti che fino al 2022 il regolamento prevedeva l’inserimento del vincitore di Castrocaro di diritto tra gli artisti ascoltati con audizioni live. Ora questa “clausola” non esiste più e, diciamocelo, Amadeus ha fatto bene a non selezionare nessun vincitore della manifestazione visto il livello dei trionfatori.

In conclusione è facile dedurre che, se la decisione di interrompere il rapporto lavorativo non poteva attendere i 40 giorni che mancano al Festival il rapporto si è probabilmente incrinato in maniera netta.

Ora resta da capire chi seguirà Amadeus come nuovo manager. Voci di corridoio, assolutamente non confermate in questo momento, parlerebbero di un possibile avvicinamento a Ferdinando Salzano di Friends & Partners, manager anche di diversi artisti televisivi, da Pio & Amedeo a Giorgio Panariello passando per Andrea Delogu con cui Amadeus ha realizzato diversi spettacolo come Arena Suzuki per esempio.

Certo una collaborazione di questo tipo potrebbe però far storcere il naso a molti visti anche i precedenti della gestione di Sanremo 2018/2019 di Baglioni e dei possibili, tanti, conflitti di interessi messi in luce da Striscia la notizia e Michele Monina.

Non ci resta che attendere notizie ufficiali.