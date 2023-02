Amadeus, in diretta su RTL102.5 spiega cosa farà Chiara Ferragni

Amadeus è stato in diretta su RTL 102.5, prima radio in Italia secondo i dati di ascolto RadioTER, e ha raccontato le sue sensazioni su queste ultime ore che precedono l’inizio del suo quarto Festival di Sanremo, il penultimo stando alle dichiarazioni rilasciate dal suo manager.

“Finalmente si comincia. Un lavoro che va avanti da mesi e si assembla in 5 giorni e dà il via al Festival. Fiorello quando parla Coletta vuole che gli spieghi cosa dice: è una persona dotta che usa parole che magari lì per lì non si comprendono”, dice Amadeus.

Il riferimento è a quanto successo in conferenza stampa proprio questa mattina, quando il conduttore di Viva Radio2 ha chiamato in diretta nel bel mezzo delle spiegazioni di Amadeus e Stefano Coletta (direttore intrattenimento e del prime time di Rai).

Dopo alcune frasi del direttore, Fiorello ha chiamato in diretta il suo storico amico che lo ha subito messo in vivavoce e, davanti l’intera sala stampa, ha preso in giro proprio lo stesso Coletta:

“Che ha detto Coletta? Non si capisce niente” ha detto l’artista siciliano, frase alla quale hanno fatto seguito risate di tutti i presenti, incluso colui su cui era stato puntato il dito. Una scena che non è passata inosservata di certo.

Amadeus e il ruolo delle co-conduttrici

Sempre nel corso di questa diretta su RTL Amadeus, oltre ad aver spiegato quanto sia legato al gruppo editoriale guidato da Lorenzo Suraci, ha approfittato di quei minuti per spiegare cosa faranno le diverse co-conduttrici che si alterneranno al suo fianco nel corso delle cinque serate, partendo da Chiara Ferragni:

“Tutte le co-conduttrici hanno un momento tutto loro. Sono partito dall’inizio a dare un ruolo alle co-conduttrici, un momento in cui dire ciò che desideravano dire, riguardo al mondo femminile o una loro esperienza. Lo farà anche Chiara Ferragni, non anticipo nulla ma ci sarà un momento in cui sarà sola sul palco e dirà qualcosa di molto interessante”, conclude.

Ricordiamo che le altre compagne di viaggio di Amadeus in questa edizione saranno l’attrice e comica Chiara Francini, la campionessa di pallavolo Paola Egonu e la giornalista conduttrice del fortunato programma Rai ‘BELVE‘ Francesca Fagnani.