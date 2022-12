Aspettando il cast di Sanremo 2023 ecco tutti i numeri da record dei tre Festival di Amadeus

Mancano pochissime ore all’annuncio più atteso per il mondo della musica italiana. Alle 13:30 di oggi, domenica 4 dicembre, Amadeus al Tg1 delle 13:30 comunicherà i nomi dei cantanti scelti per partecipare in gara al Festival di Sanremo 2023.

Un annuncio che arriva con grande anticipo rispetto agli ultimi anni, quando veniva comunicato attorno al 15/20 di dicembre a Sanremo Giovani, e addirittura un mese prima rispetto ai Festival del passato che vedevano l’annuncio arrivare nel giorno della Befana, il 6 gennaio. E con questo anticipo, di ben due mesi sull’inizio della kermesse, Amadeus si è potuto permettere di tenere all’oscuro delle sue scelte cantanti e case discografiche.

In attesa quindi di conoscere il cast del suo quarto Festival andiamo a riassumere le statistiche e i record del tre Festival di Amadeus. Record per quel che riguarda gli ascolti ma, sopratutto per le vendite, e l’appeal delle canzoni in radio.

I numeri dei festival di Amadeus

Tre edizioni da presentatore e direttore artistico all’attivo. Quelle del 2020, 2021 (in piena pandemia) e 2022. Altre due si aggiungeranno nel 2023 e 2024. Ma andiamo a conoscere i numeri di queste prime tre edizioni di Amadeus.

91 artisti in gara di cui 75 nella categoria Big/Artisti.

Questi 75 ospitati in queste tre edizioni sono così suddivisi:

41 artisti singoli uomini (record nel 2020, 15 . Nelle Nuove proposte 10 totali)

(record nel 2020, . Nelle Nuove proposte 10 totali) 19 artiste singole donne (record nel 2020, 7 . Nelle Nuove proposte 3 totali)

(record nel 2020, . Nelle Nuove proposte 3 totali) 7 band o duo (record nel 2021, 3. Nelle nuove proposte 3 totali)

o (record nel 2021, 3. Nelle nuove proposte 3 totali) 7 coppie (o più) creatosi appositamente per la manifestazione (record nel 2021 e 2022, 3)

I DEBUTTI

Uno dei record Amadeus sono gli artisti che ha scelto di far debuttare per la prima volta sul palco dell’Ariston in gara. Su 75 (big) in gara in tre anni ben 37 erano alla prima volta in gara o sul palco del Festival. Dai campioni di vendite come Blanco e Rkomi, passando per le scommesse, vedi La Rappresentante di lista, Pinguini Tattici Nucleari, Colapesce Dimartino e ancora i big del calibro di Fedez e i grandi lanci, o rilanci, come Måneskin e Madame.

GLI ASCOLTI

Altro record i Amadeus sono stati gli ascolti, anche durante la difficile edizione del 2021, senza pubblico e con una pandemia mondiale in corso. Queste le medie ponderate di ascolti a sgare tra prima e seconda parte dello show.

2020 10.113.600 – 54,78% (picco 82,24%)

10.113.600 – 54,78% (picco 82,24%) 2021 8.466.200 – 46,14% (picco 79%)

8.466.200 – 46,14% (picco 79%) 2022 11.270.000 – 58% (picco più altro 81,15%)

LE VENDITE DEI BRANI

Ma il record più importante di Amadeus è quello di essere riuscito, anno dopo anno, a riportare al Festival canzoni di successo che, nell’era dello streaming, hanno collezionato vendite in costante crescita.

2020

10 brani certificati su 32 cantanti in gara (di cui 24 big)

17 dischi di platino (di cui due alla Nuove proposta Fasma) e 2 dischi d’oro alle canzoni

Totale copie singoli certificate 1.260.000

2021

16 brani certificati su 34 in gara (di cui 26 big)

28 dischi di platino e 5 dischi d’oro alle canzoni

Totale copie singoli certificate 2.135.000

2022

19 brani certificati su 25 in gara

31 dischi di platino e 5 dischi d’oro alle canzoni

Totale copie singoli certificate 3.350.000

Totale in tre anni:

45 brani certificati su 91 (44 su 75 se si contano solo i big)

76 dischi di platino e 12 dischi d’oro per un totale di 88 certificazioni

Totale copie certificate 6.745.000 (media per anno 2.248.333)

Tutto questo considerando anche il successo all’estero. quello dei Måneskin sopratutto che, con la vittoria a Sanremo 2021 sono arrivati all’Eurovision dove hanno fatto il bis diventando della star mondiali con il brano del Festival, Zitti e buoni, che ha collezionato 13 dischi di platino e 5 dischi d’oro tra Italia e mondo, e un disco d’argento nel Regno Unito.

Successo estero anche per Sangiovanni con la sua Farfalle del 2022 ha conquistato il disco di platino in Spagna e Svizzera e di Brividi di Mahmood e Blanco (in Top 10 in Italia, Lituania, Islanda e Svizzera).

E il 2023 cosa ci riserverà? Sicuramente nuovi record!