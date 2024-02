All Music Italia compie 10 anni, le parole di Amadeus: “Grazie per la grande competenza con cui sostenete la musica”

Esattamente dieci anni fa, il 22 febbraio del 2014, nasceva All Music Italia. Nel corso degli anni abbiamo sempre affidato l’editoriale o l’articolo per il nostro anniversario a persone che stimiamo e che secondo noi sono fondamentali per la diffusione della musica italiana (per esempio Laura Pausini). Quest’anno c’era solo un nome che abbiamo cercato e voluto fortemente… Amadeus.

Come sa chi segue il nostro sito con assiduità sono due i punti focali che ci accompagnano sin dal nostro esordio. Quello di occuparci solo di musica italiana e quello di dare spazio al maggior numero di artisti possibili senza distinzione di età, popolarità e genere musicale. Che siano Big così come emergenti.

E se la musica italiana è di casa al Festival di Sanremo da sempre, quest’ultimo obiettivo, lo spazio senza distinzioni di genere, età e popolarità, è stato anche alla base dei cinque meravigliosi anni con cui Amadeus ha rivoluzionato il Festival di Sanremo.

Non si può piacere a tutti e non si può mettere d’accordo tutti con le proprie scelte e il proprio modo di lavorare ma i risultati, le vendite moltiplicate, gli artisti tornati alla ribalta o lanciati, le canzoni e gli album in classifica, le canzoni che durano nel tempo… tutto questo benessere per la musica italiana e l’industria discografica è oggettivo ed è davanti agli occhi di tutti.

La rivoluzione del Festival di Sanremo passa attraverso una grande passione, quella di Amadeus. Una passione che, nel nostro piccolo, sentiamo accomunarci a lui.

Per questo non c’era e non c’è mai stato un piano b nella mia testa su chi potesse essere il padrino di questo momento, dei nostri primi dieci anni.

Un grazie di cuore dal sottoscritto e da tutta la redazione di All Music Italia ad Amadeus che, nonostante tutti gli impegni del post Sanremo, ha trovato il tempo per dedicarci le parole che trovate qui a seguire.

Noi gli auguriamo buona vacanze dal Festival e, si sa, le vacanze finiscono presto 😉

Massimiliano Longo

10 anni di All Music Italia: le parole di Amadeus

Buon compleanno All Music Italia, buon compleanno… evviva evviva, dieci anni.

Dieci anni di grande musica, dieci anni sempre presenti, sempre vicini alla musica. Devo dire che per quanto mi riguarda, oltre al Buon compleanno, vi devo ringraziare perché siete stati sempre presenti in tutti i miei cinque Festival con grande competenza e sostenendo appunto la musica che è la cosa più importante.

Ringrazio e faccio i complimenti al direttore, a Massimiliano Longo, sempre preciso, sempre attento in tutte le sue considerazioni e quindi complimenti perché meritate di festeggiare con i tanti lettori che vi seguono questo decimo compleanno

Auguri All Music Italia e un grande grande abbraccio da Amadeus.”

Amadeus