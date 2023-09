Amadeus: “Questo è il mio ultimo Sanremo, mai mi sognerei di fare il sesto di seguito”

Oggi Amadeus compie 61 anni e noi di All Music Italia abbiamo voluto omaggiare il rivoluzionario del Festival di Sanremo con un lungo articolo che racconta le sue quattro edizioni, i risultati e i record, in attesa di Sanremo 2024, l’ultima edizione.

Il conduttore è già pronto a tornare in video con le sue due passioni. Il quiz, con Affari tuoi, e la musica con la terza edizione di Arena Suzuki dove saranno ospiti anche Natalie Imbruglia, Simple Minds, Trevor Horn e Kool & The Gang. In occasione del suo 61esimo compleanno Amadeus ha rilasciato in un’importante intervista a Il Corriere della Sera in cui parla del suo quinto Festival assicurando che sì, per il momento sarà assolutamente l’ultimo…

“[…] questo è il mio ultimo Sanremo, mai mi sognerei di fare il sesto di seguito.”

Accanto al presentatore, nella seconda serata della kermesse ci saranno i cantanti stessi. Quest’anno infatti tutte le canzoni saranno presentate nella prima serata del martedì e saranno divisi nei giorni successivi con gli artisti “fermi” che presenteranno i colleghi. L’abbinamento sarà fatto la mattina tramite un sorteggio.

Ovviamente ci saranno altre presenze al fianco di Amadeus nelle cinque serate… “Ci sarà qualcuno al mio fianco, vedremo più avanti chi“.

Per quel che riguarda la politica, che lo scorso anno si è fatta sentire su diversi casi (Rosa Chemical, Fedez, Blanco…) Ama conferma di fare il suo lavoro da battitore libero:

“Non ho mai avuto rapporti con la politica, e i miei Sanremo non sono mai stati Sanremo politici. In passato sono stato attaccato da tutti: dalla destra e dalla sinistra, dal centrodestra e dal centrosinistra, quindi vuol dire che sono una persona libera. E penso che sia giusto che la politica non si occupi dai palinsesti“.

Nel frattempo l’ascolto dei primi brani del Festival è in pieno svolgimento e andrà avanti sino a novembre prossimo per poi dare l’annuncio dei big in gara a dicembre: