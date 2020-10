Alpaca è un cantautore con una scrittura minimale, una musicalità povera, figlia di pochi strumenti, suonati da lui e con una registrazione semplicemente LO-Fi (low fidelity).

Non siamo più bambini è il suo singolo d’esordio, già disponibile in tutti i digital store ed in rotazione radiofonica.

Il singolo è un brano “quasi” tastiere e voce, perché il suono è riprodotto con Ipad e Iphone!

Alpaca ci porta nel suo mondo con garbo e gentilezza e lo fa con parole e concetti, come fanno i veri cantautori.

Nessun prodotto costruito, nessun suono vincente o frasi ad effetto ma semplicemente con una tenera canzone d’amore, con parole semplici e senza giri di parole.

“Ti vorrei qui accanto, ti vorrei ogni tanto, che non siamo più bambini, che non siamo più vicini come all’asilo o giù di lì”

Una frase forte e chiara come se fosse urlata, eppure è quasi sussurrata.

Perché l’Amore è così. Sottovoce si racconta meglio.

Alpaca è un artista fuori dal coro, diverso dai canoni e dal panorama a cui la musica degli ultimi anni è abituata.

Unico, diverso e soprattutto riconoscibile.

Per rafforzare il significato del singolo Non siamo più bambini è stato realizzato un semplice e struggente videoclip.

Video composto da una serie di disegni elementari dal tratto dilettantistico ma ricchi di sentimenti complicati.

Alpaca – Non siamo più bambini (Testo)

Come posso fare? E non so il finale

Un sacchetto di paure

Due o tre sicure…

Non ho niente da vestire

mi copro bene prima di uscire

Ma sono qui che gioco con i soldatini

sistemo un po’ baracca e burattini…

E ti vorrei qui accanto… ogni tanto

che non siamo più bambini

che non siamo più vicini ( x 2 )

come all’asilo o giù di lì

E ti vorrei qui accanto… ogni tanto

Supercalifragili-stichespiralitoso

giocavo da bambino

Insieme alle civette sul comò..

Che fine han fatto questi tempi?

Che fine han fatto i bei momenti ?

E si cadeva e ti rialzavi

in bicicletta senza mani….

E ti vorrei qui accanto….ogni tanto

che non siamo più bambini

che non siamo più vicini ( x 2 )

come all’asilo o giù di lì

E ti vorrei qui accanto… ogni tanto

E a Milano c’è il sole

sono due giorni che non piove

Non ho niente da vestire

Mi copro bene prima di uscire…