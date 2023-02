Allarme bomba Sanremo 2023. Trovato un ordigno a pochi metri dall’Ariston e due al Palafiori

Allarme Bomba a Sanremo 2023. Tra le varie notizie che arrivano da Sanremo c’è anche il rinvenimento di un pacco che conteneva polvere da sparo e proiettili, un ordigno rudimentale. La zona è stata transennata e si riferisce ad una traversa di Via Fiume nel centro città.

La strada si trova molto vicina al Teatro Ariston ma non è nella zona di competenza della polizia. Il pacco è stato trovato dalla Polizia e gli artificieri lo stanno esaminando. Le prime notizie rivelano che l’ordigno non era in grado di esplodere e che si tratta di un’azione dimostrativa… d’altronde prima del Festival si parlava di possibili azioni anarchiche legate al caso Cospito.

Trovati due ordigni simili al Palafiori.

Articolo in aggiornamento