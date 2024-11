In occasione della Milano Music Week nasce COMETE meets ADA: un nuovo spazio per gli artisti emergenti

In occasione della Milano Music Week 2024, nasce COMETE meets ADA con l’obiettivo di creare una nuova dimensione espressiva per gli artisti emergenti.

L’appuntamento è venerdì 22 novembre dalle 20:00 al Salone 14 dello YellowSquare Milan, in zona Porta Romana.

Tutto questo nasce anche e soprattutto perché oggi la musica viene consumata rapidamente e con voracità. Quindi, l'obiettivo di COMETE è soprattutto quello di offrire agli emergenti uno spazio e un tempo in cui esprimere veramente se stessi.

Il loro impegno va oltre la semplice performance dal vivo: infatti, l’organizzazione di COMETE accompagna i giovani talenti in un percorso completo, tra cui attività promozionali creative e coinvolgenti: dalla produzione di contenuti esclusivi alla partecipazione in iniziative interattive.

COMETE MEETS ADA: LA SERATA

In poche parole, con COMETE si vuole e si cerca di ampliare la loro visibilità e connetterli con un pubblico più vasto. Proprio in occasione della Milano Music Week, COMETE, in collaborazione con ADA Music Italy, Macedonia e All Music Italia, presenterà un evento esclusivo che unisce musica, talk e divertimento.

Dalle 20:00 i ragazzi di Macedonia, un programma di Radio Statale – la radio ufficiale dell’Università Statale di Milano – condurranno un talk dal titolo “FRUTTA STELLARE – MACEDONIA meets TIPO DISCHI”.

Durante tutta la serata, proprio con i ragazzi di Radio Statale, saranno organizzate attività interattive per offrire al pubblico un’esperienza coinvolgente e immersiva.

In questo talk, con la partecipazione di Pietro di TIPODISCHI, A&R di INRI, si discuterà di discografia, etichette e delle dificoltà di emergere come artista nell’ambiente underground.

Dalle 21:30 alle 24:00 invece il palco si accenderà con delle esibizioni dal vivo, presentando una selezione di artisti della scuderia di ADA Music Italy, ognuno di loro pronto a offrire la propria personale visione musicale attraverso performance coinvolgenti.

Gli artisti presenti questa sera saranno: Anna Castiglia, Federico Baroni, Giovanni Toscano, Martina Attili, M.E.R.L.O.T e Settembre, annunciato dopo l’accesso alla Semifinale di Sanremo Giovani 2024 con il suo singolo Vertebre (ascolta la nostra intervista qui!)

Poi, dopo la mezzanotte, l’evento assumerà una piega ancora più dinamica con un DJ set intervallato da momenti di karaoke, dove il pubblico potrà salire sul palco e divertirsi a cantare a squarciagola, creando momenti di pura allegria e condivisione.