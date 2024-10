Il nuovo EP di M.E.R.L.O.T è dedicato a chi si sente sempre fuori posto, come “Ofiuco”, il tredicesimo segno dello zodiaco

Fuori venerdì 18 ottobre su tutte le piattaforme digitali il nuovo EP di M.E.R.L.O.T, “Ofiuco“, per Ada Music Italy.

I primi due estratti che anticipano l’EP sono “Lily” una gift track in collaborazione con piazzabologna, e “Sex and Cocaine“, uscito lo scorso 4 ottobre, brano che conferma lo stile malinconico del cantautore e invita a riflettere sulle complessità dei sentimenti e delle relazioni.

Per la scrittura dei nuovi pezzi M.E.R.L.O.T ha viaggiato in molte città italiane tra cui Bologna, Torino, Milano e Roma e ha trovato ispirazione in “Ofiuco“, un segno zodiacale che conoscono solo in pochi:

“Ofiuco è il tredicesimo segno dello zodiaco, quello che non è accettato, che disturba l’ordine prestabilito. Ho scelto questo nome per il mio EP perché mi sento come Ofiuco: sempre fuori posto” racconta M.E.R.L.O.T.

Il nuovo EP mostra l’evoluzione artistica profonda e personale dell’artista, e vede la partecipazione di vari producer noti nel panorama musicale italiano tra cui Dinv, Mezzomiliardo, Matteo Domenichelli, Eyem, Giovanni Zanaroli, Itten e Costanz, che hanno dato ai brani sonorità intime e profonde.

“Questo progetto è dedicato a chi, come me, lotta contro l’ansia, si sente perso, o in ritardo rispetto agli altri. L’obiettivo è imparare a essere come l’Ofiuco: consapevole della propria esistenza, e indifferente a ciò che pensano gli altri.” conclude l’artista.

Il cantautore presenterà il nuovo EP in anteprima live alla data zero del suo tour nei club, il 17 ottobre al Covo Club di Bologna, città che l’ha visto crescere e avvicinarsi al mondo della musica.

Il tour continuerà con altri cinque appuntamenti nelle principali città italiane, dando la possibilità ai fan di ascoltare i brani di “Ofiuco” e gli altri successi di M.E.R.L.O.T come “Sparami nel Petto“, “Sette Volte“, “Aroma“, “Forse Forse“, “Piccole Cose“, “Trasparente” e “Ventitre“. Quest’ultimo brano è stato certificato proprio ieri disco d’oro, dando una grande soddisfazione all’artista che conquista il primo della sua carriera e scrive emozionato sui social: “Questa canzone l’ho registrata nel mio armadio con un microfono usb con un calzino sopra come filtro anti pop…ora è disco d’oro. Quel bagno in via Saffi è disco d’oro.”.

Un grande traguardo per una delle voci più promettenti e innovative del panorama musicale italiano.

M.E.R.L.O.T, tour nei club 2024: le date

Di seguito il calendario completo del tour di M.E.R.L.O.T:

17/10 Bologna – Covo Club

– Covo Club 18/10 Verona – The Factory

– The Factory 25/10 Roma – Wishlist

– Wishlist 26/10 Napoli – MamaMu Bar

– MamaMu Bar 07/11 Milano – Arci Bellezza

– Arci Bellezza 08/11 Torino – Capodoglio Murazzi

I biglietti sono disponibili al seguente link.

Clicca qui per preordinare il nuovo EP di M.E.R.L.O.T, “Ofiuco“, fuori venerdì 18 ottobre.