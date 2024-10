Martina Attili racconta l’ultimo saluto tra padre e figlia nel nuovo singolo “Occhi blu”

Martina Attili, Occhi blu: significato del testo del singolo

Venerdì 4 ottobre esce il nuovo singolo di Martina Attili dal titolo Occhi blu (ZooDischi / ADA Music Italy). Il brano arriva dopo la pubblicazione di Malinconia, uscita lo scorso maggio.

MARTINA ATTILI, “OCCHI BLU”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Occhi blu è un racconto intimo dell’emozione dell’ultimo saluto tra un padre e una figlia e dove nonostante il dolore e la tristezza che nascono dall’addio, emergono con forza la tenerezza e la cura per gli affetti più grandi e preziosi.

Il brano celebra l’amore e le connessioni più potenti attraverso un dialogo ricco di riferimenti alle piccole cose, tra cui anche i piccoli gesti quotidiani.

In questo singolo, Martina Attili riesce a raccontare una situazione decisamente attuale, dove l’amore è costretto a trovare nuove forme per esprimersi a causa della distanza, senza però lasciare da parte la vicinanza tra due affetti.

La cantautrice riesce a descrivere l’intensità emotiva del brano grazie all’arrangiamento dominato dal pianoforte e alla sua toccante e delicata interpretazione.

Sul singolo, racconta: «Ho scritto Occhi blu nel 2020, dopo aver sentito al telegiornale il racconto di una donna che aveva dovuto salutare per l’ultima volta suo padre in videochiamata a causa del Covid».

MARTINA ATTILI, “OCCHI BLU”: TESTO DEL BRANO

Hai risposto subito “vedo”

Sempre con questo telefono in mano

Non ho molte forze

Scusami se parlo piano

Ora ho bisogno che tu sia più forte di me

Ma è una cosa che fai da sempre

Non mollare adesso, continua a sorridere

Ti ho messa al mondo per questo

Per vederti vivere

Ma credo mi riesca meglio

Da un piccolo spazio di cielo

Da lì spingerò una stella

Per ogni tuo desiderio

Tu pettina i capelli ad Anna

Prima che si addormenti

Ricorda a Luca dopo cena di lavarsi i denti

Annaffia le piante in giardino

Che per quelle ci ho speso un occhio

E dà un bacio alla mamma ogni volta che ne avrà bisogno

Qui nessuna infermiera è più carina di lei

Non glielo dire “mi piace” saperla gelosa e lo sei

È stata il mio unico amore prima che arrivassi tu

Con quei tuoi occhi un po’ blu

Come tuo nonno lassù

Non è poi male lassù

Amore di papà sono un uomo dal volto sbagliato

Ma la cosa più giusta che ho fatto

È stata averti amato

Queste macchine non mi fanno respirare

Come quando ti guardo è lì che riprendo aria

Mi dico “non fare il codardo”

Tu perdonami l’ultimo bacio

E perdonami l’ultimo abbraccio

Mi tiene in vita il ricordo

Di averti tenuta in braccio

Tu continua a crescere senza avere rimpianti

Assicurati di avere tra i sentimenti la forza di andare avanti

Tu pettina i capelli ad Anna

Prima che si addormenti

Ricorda a Luca dopo cena di lavarsi i denti

Annaffia le piante in giardino

Che per quelle ci ho speso un occhio

E dà un bacio alla mamma ogni volta che ne avrà bisogno

Qui nessuna infermiera è più carina di lei

Non glielo dire “mi piace” saperla gelosa e lo sei

È stata il mio unico amore prima che arrivassi tu

Con quei tuoi occhi un po’ blu

Come tuo nonno lassù

Non è poi male lassù

Io vedo guardare i sogni

Che fai con la bocca aperta mentre dormi

E vedo guardare le cose belle da sopra le stelle

Io pettino i capelli ad Anna

Prima che si addormenti

Ricordo a Luca dopo cena di lavarsi i denti

Annaffio le piante in giardino

Che per quelle ci hai speso un occhio

E do un bacio alla mamma ogni volta che ne avrà bisogno

Qui nessun grande amore sarà mai più grande di te

Io te lo grido “mi piace” saperti felice lo sai

Sei stato il mio unico amore

So che non mi abbandonerai

Mi lasci degli occhi un po’ blu

Che ora guarderanno in su

Vorrei tu restassi qua giù