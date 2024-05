Martina Attili, nel nuovo singolo “Malinconia” il racconto di una relazione non vissuta

Martina Attili, “Malinconia“: significato del testo del brano

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 10 maggio, “Malinconia” (ZooDischi, distribuzione ADA Music Italy) è il nuovo singolo di Martina Attili.

Nel brano la giovane artista parla di una relazione non vissuta, la tipica situationship in cui entrambe le parti sono consapevoli del fatto che qualcosa c’è, anche se nulla di concreto, ma nessuno ha il coraggio di fare il primo passo.

Ed ecco che la mancanza di chiarezza, l’idealizzazione dell’altra persona e i dubbi irrisolti che ne scaturiscono culminano in una serie di domande senza risposta, in un susseguirsi di “e se io” ed “e se tu“, spesso più dolorosi della fine di una vera relazione.

MARTINA ATTILI, “MALINCONIA”: significato DEL BRANO

Accompagnata dal pianoforte e da un arrangiamento essenziale, ma completo, Martina Attili torna con un brano caratterizzato da una grande profondità emotiva e da una toccante interpretazione.

“Ho scritto Malinconia qualche mese fa. Sapevo che tra me e l’altra persona c’era qualcosa, ma non ho mai capito fino in fondo cosa fosse. Pubblicare questo brano è il mio modo per riprendere da dove ho lasciato”.

MARTINA ATTILI, “MALINCONIA”: TESTO DEL BRANO

Metti un altro film

Io non lo guarderò

Ma mi impegnerò a guardare

Il tatuaggio sul tuo avambraccio

E chiederti che significato ha

Metti un’altra canzone

Quelle le so ascoltare

Solo per capire

Quale parole vorresti sentirti dire

E cosa altro c’è da scoprire

Nella tua mente

Tra quei tuoi libri

C’è qualcosa che io non saprò mai

E non importa quanto li legga

Io non riesco ad entrarti nella testa

Ma se io poi sapessi parlare non solo guardare

Restare ad ascoltare da un angolo

Tutto quello che fai

E se tu

Sapessi disinnescare e anche capire che parte di quello che penso

Non è completamente senza senso

E se io

Smettessi di affezionarmi

A una storia che non è mai stata mia

Ed imparassi a lasciare andare Questa malinconia

Questa malinconia

Dimmi un’altra storia

Ma poi porta pazienza

E non farci caso

I petali sparsi per terra

Una volta appartevano ad un fiore

Una volta appartenevano ad un cuore

Se mi dai dell’acqua

Io mi riprenderò

E crescerò abbastanza forte

Abbastanza grande

Perché tu non debba mai vergognarti di me

Ma se io poi sapessi parlare non solo guardare

Restare ad ascoltare da un angolo

Tutto quello che fai

E se tu

Sapessi disinnescare e anche capire che parte di quello che penso

Non è completamente senza senso

E se io

Smettessi di affezionarmi

A una storia che non è mai stata mia

E imparassi a lasciare andare Questa malinconia

Questa malinconia

Questa malinconia

Questa malinconia

Questa malinconia

Questa malinconia

Saprò far finta di non sapere chi sei

Come quella volta in stazione

O durante una conversazione

Saprò far finta di non aver provato niente

Tanto mi riesce perfettamente

Fingere fingere fingere fingere solo per farti restare

Ma se tu

Potessi per un secondo

Scordati del mondo che ci circonda

E anche di quello che è dentro di te

Per me

Tutto questo sarebbe perfetto perché

Io ho un letto a casa a milano

Tu come il resto del mondo sembra molto lontano