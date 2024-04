Martina Attili a Claudio Marini: “Dedico Piccola Miss a tutte le ragazze che hai molestato…”

La cantautrice Martina Attili è pronta a tornare con nuova musica ma prima la ragazza, che ricordiamo aver dimostrato grande sensibilità su tanti tempi scomodi sin dagli esordi a X Factor con Cherofobia, ha pubblicato un duro messaggio contro un regista accusato di molestie accompagnato da un brano inedito, Piccola Miss.

Nei giorni scorsi la Attili ha comunicato a mezzo social di aver firmato un nuovo contratto discografico e di essere pronta a tornare con nuova musica.

Nell’attesa la ragazza, nella giornata di domenica 28 aprile, ha pubblicato un duro post, contro Claudio Marini.

Marini, 51 anni e di professione, a dir suoi, regista con una lunga carriera che lo ha visto fin dall’età di vent’anni organizzare decine e decine di concorsi di bellezza, è stato condannato a fine 2023 a 11 anni e nove mesi di carcere per provini hard e abusi su 12 aspiranti attrici.

Nonostante questa condanna avvenuta a seguito delle denunce di diverse ragazze tra i 20 e i 30 anni l’uomo, di cui si sono occupate anche Le Iene in un loro servizio, è ancora a piede libero.

Da qui il post di Martina Attili che pubblichiamo qui a seguir:

“Tra poco uscirà una mia canzone dopo tanto tempo, avrei voluto parlare solo di questo in questi giorni e condividere questa mia gioia con voi. Purtroppo la mia felicità entra in contrasto con la libertà di Claudio Marini, che nonostante sia stato condannato a 11 anni e 9 mesi di carcere per avere molestato più di dieci aspiranti attrici, sta provando a riorganizzare il suo concorso di bellezza, al quale io stessa ho partecipato quando avevo 14 anni, ma da cui voglio assolutamente discostarmi dato che sono perfettamente consapevole delle dinamiche interne.”

Queste le prime parole della caption che accompagna il video della cantautrice che continua così:

“Io di ciò ve ne avevo già parlato tempo fa, condividendo anche il servizio delle Iene, e questo Claudio lo sa bene, per questo ho passato la mia mattinata a eliminare dal mio profilo Facebook i suoi commenti, che altro non erano che le mie foto da adolescente, quelle che lui sa perfettamente che io non voglio che vengano condivise. Claudio forse non te l’hanno mai detto, ma nessuno meglio di una ragazza che scrive canzoni sa cosa sia la vendetta.“

Con queste parole la Attili introduce il brano inedito che suona live al piano nel video indossando una coroncina da reginetta di bellezza…

“Piccola Miss la dedico a tutte le ragazze, a tutte le bambine che hai molestato durante questi anni. Te le ricorderai certamente tutte, dato che ti ricordi così bene di me.”

A seguire il testo del brano…

MARTINA ATTILI PICCOLA MISS TESTO

La Piccola Miss voleva fare l’attrice

ballava sui palchi da quando si ricordava

timida ed impacciata lei sognava una sfilata

per dire al mondo eccomi qua

La Piccola Miss, piccola davvero

scriveva su un diario ogni suo desiderio

non riuscire a camminare

senza incontrare la mia faccia

su ogni cartellone a via della Conciliazione

Piccola Miss

presteresti ancora ogni cosa

per essere famosa

Tutta la tua gioventù per andare in tv

in cambio di una vita che non vuoi neanche più

Piccola Miss finché sei in tempo scappa

guardali dritti in faccia quanto ti diranno

che hai inventato tutto

nessuno ha pianto mai

per una reginetta senza trucco

La Piccola Miss ancora non lo sapeva

che aveva usato come scudo una sedia

ce l’ho la chiave in grado di aprire troppe porte

sapessi che paura quella notte

La Piccola Miss stava alla finestra

guardava negli occhi la sua compagna di stanza

una reginetta non ne parla ad alta voce

ma una bambina non le capisce certe cose

Piccola Miss

presteresti ancora ogni cosa

per essere famosa

Tutta la tua gioventù per andare in tv

in cambio di una vita che non vuoi neanche più

Piccola Miss anche se il tempo scappa

guardali dritti in faccia quanto ti diranno

che hai inventato tutto

nessuno ha pianto mai

per una reginetta senza trucco

guardali dritti in faccia quanto ti diranno che

nessuno ha mai creduto ad una come te