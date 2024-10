“Piccolo Tornado”, intervista a Giovanni Toscano: “Riconsiderate il ruolo dell’avventura nella vostra vita”

Dopo averne dato un piccolo assaggio durante i due live a Bologna e Torino dello scorso settembre, Giovanni Toscano presenta il nuovo singolo Piccolo Tornado (LaTarma Records; distribuito da ADA Music Italy): un brano delicato e quasi intimo, prodotto da Rootsie, che riflette una profonda malinconia, ma anche una crescente consapevolezza riguardo l’amore, la vita e le scelte personali.

“Piccolo tornado è il racconto della mia estate. Un’estate passata su un’isola deserta, persa nel mediterraneo, dove tutti stanno nudi e dormono dove gli pare. Dove nessuno sa che lavoro fanno gli altri. Passavamo il tempo a cercare l’ombra come gatti, senza pensare di dover fare qualcosa per il nostro futuro”.

E se il desiderio di tornare indietro per recuperare tutto ciò che si è stati costretti a lasciare è molto forte, lo è altrettanto la consapevolezza che la quotidianità è fatta anche di rinunce. Ed ecco che il brano si trasforma in un invito a non temere le sfide della vita, con tutte le sue vertigini, perché solo chi ha il coraggio di buttarsi e di amare può davvero trovare la propria stella.

“PICCOLO TORNADO”, INTERVISTA A GIOVANNI TOSCANO

Ciao Giovanni, bentrovato su All Music Italia. Come stai?

Abbastanza bene. Anzi, quasi quasi direi molto bene.

Piccolo Tornado è il titolo del tuo nuovo singolo ed è il racconto della tua estate, passata su un’isola deserta nel Mediterraneo. Qual è stata la goccia che ha poi fatto traboccare l’inchiostro sul foglio bianco?

Il dispiacere che qualcosa di estremamente bello e importante fosse già finito e il desiderio di riviverlo a distanza di tempo nella mia cameretta.

Quali nuove consapevolezze ti ha donato questo viaggio? C’è un qualcosa di te che hai scoperto proprio in quest’occasione?

Ho scoperto che adoro dormire sotto le stelle, che posso stare zitto per più tempo di quanto pensassi, che questa non è una brutta cosa e che, anche senza un lavoro che mi definisce, non valgo meno. Adesso sono qui, dormo sotto un tetto (per fortuna), parlo tantissimo e provo a fare del mio meglio con questo nuovo progetto musicale.

Tornando al titolo di questo brano, cosa ti ha fatto venire in mente l’immagine del tornado?

Il fatto di aver vissuto qualcosa di sconvolgente, ma non grande abbastanza da essere definitivo.

Nella tua vita c’è mai stato un tornado che ha spazzato via tutto?

Sì, quando ho scoperto che mi piaceva inventare storie e scriverle.

Questo brano è intriso di nostalgia e malinconia. C’è un qualcosa che sull’isola ti ha fatto stare particolarmente bene e che sei poi riuscito a portare nella tua quotidianità?

Non saprei. Credo sia stato prendere i miei tempi, girare spesso da solo e vedere che succede.

Piccolo Tornado si chiude con una sorta di mantra: “Ci vuole coraggio ad amare, ci vuole coraggio per vivere davvero e non nascondersi dietro al lavoro“. Ce ne parli un po’ più nel dettaglio?

Con alcuni miei amici ne parliamo spesso. In questo momento storico sento che abbiamo tanta paura del vuoto, della noia, della tristezza, e abbiamo mille modi, piccoli e grandi, per evitare queste sensazioni. Uno di questi è lavorare, perché ci fa sentire vivi, sul pezzo, e ci dà valore. Spesso, però, finisce per farci da schermo. Il vuoto è importante. Io, per esempio, ho scoperto la scrittura in un’estate di vuoto.

C’è un messaggio che vorresti arrivasse forte e chiaro a chi ascolta e/o ascolterà questo brano?

Riconsiderare il ruolo dell’avventura nella nostra vita.

Ascoltando Piccolo Tornado, mi è subito venuto in mente Lucio Dalla. Quali artisti hanno rappresentato e rappresentano tutt’ora per te un punto di riferimento?

Eh… Sicuramente Dalla, Battisti, tutti loro. Mi piace un po’ di tutto, le colonne sonore…

Dopo un tornado, bisogna ricostruire tutto. In questo momento cosa bolle in pentola? Piccolo Tornado anticipa un nuovo album?

Sì, presto arriverà il secondo album. Poi mi dedicherò al cinema e a tanti altri progetti.

Giovanni, grazie per il tuo tempo. Buona musica e in bocca al lupo per tutto!

Grazie a voi!