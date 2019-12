All Together Now Arianna Cleri tra i protagonisti della seconda puntata. Continuiamo ad approfondire il passato artistico di alcuni degli artisti che si presentano al cospetto del muro e, dopo Rita Comisi da Amici (vedi qui) tocca proprio ad Arianna.

Nel secondo appuntamento con il programma musicale di Michelle Hunizker in onda questa sera, 12 dicembre, su Canale 5, rivedremo Arianna Cleri, già vincitrice nel 2011 della terza edizione di Io canto .

All Together Now Arianna Cleri, la storia

Arianna è nata il 20 ottobre del 1996 e vive a Fermignano in provincia di Pesaro/Urbino.

Personalità ribelle e voce è cresciuta ascoltando Janis Joplin, Arianna Cleri ha debutto nel 2011 vincendo la terza ed ultima edizione del talent show di Canale 5, Io Canto,

Nel corso del programma la ragazza ha conquistato tutti con interpretazioni graffianti e potenti di brani com Io vivrò di Lucio Battisti, Ci vorrebbe il mare di Marco Masini, Quando finisce un amore di Riccardo Cocciante, Avrai di Claudio Baglioni e Sei Bellissima di Loredana Berté, tra le tante.

Con la vittoria della ragazza la Fondazione Q decise di produrne il disco d’esordio.

Così nel 2012 esce per RTI, Fondazione Q e con distribuzione Artist First, Fino a farmi male, il primo, e ad oggi ultimo, disco di Arianna Cleri.

Il disco, composto da 12 canzoni, non riesce a sfondare, probabilmente anche per la giovane età dell’artista.

Questo nonostante a scrivere canzoni siano stati chiamati grandi autori come Saverio Grandi, Luca Chiaravalli, Cesare Chiodo, Bungaro, Miki Porru, Red Canzian e anche la figlia Chiara.

Negli anni successivi Arianna continua a suonare in giro per l’Italia ma, a livello mediatico, di lei si perdono le tracce.

Nel gennaio del 2017 arriva un nuovo progetto discografico insieme al produttore Polar, un singolo in inglese, Deep down.

Questa sera rivedremo ad All Together Now Arianna Cleri tornerà a cantare in televisione, per la precisione Adagio di Lara Fabian, sarà l’occasione per vedere i cambiamenti artistici e non, avvenuti in questi lunghi otto anni.

Foto di copertina dalla pagina social dell’artista.