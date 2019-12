All Together Now 2 Rita Comisi. Dopo che lo scorso anno abbiamo re incontrato il vincitore della prima edizione di Amici di Maria De Filippi (ai tempi ancora Saranno famosi), nella prima puntata della nuova edizione è riapparsa Rita Comisi, terza classificata della quinta edizione del talent show.

Rita è nata il 16 agosto 1985 a Itamaraju in Brasile e ad Amici nell’annata 2005/2005 si distinse ai tempi, oltre per la grande estensione vocale (il suo cavallo di battaglia era Adagio di Lara Fabian), per la sua storia molto dolorosa.

Rita, di origini brasiliane, infatti è stata abbandonata in cassonetto della spazzatura dalla sua famiglia e, in seguito, è stata adottata da una famiglia siciliana.

Oggi ha una figlia di sette anni e sogna di tornare nelle favelas con la figlia di sette anni. Nel frattempo ha scoperto di avere in Brasile quattro fratelli.

Rita Comisi ad Amici si aggiudicò il premio della critica, Anche per questo la De Filippi decise di provare a lanciarla sul mercato discografico a discapito della quarta classificata, Eleonora Crupi su cui avrebbe voluto puntare il produttore Claudio Cecchetto.

Nell’estate del 2006 Rita incide così un duetto d’eccezione… con il cantante Ronan Keating canta All Over Again, brano inserito nell’edizione italiana dell’album Bring You Home presentato dal vivo anche al Festivalbar.

Il brano non riscosse un gran successo e da allora Rita ha continuato ad esibirsi in serate in giro per l’Italia senza pubblicare nulla sul mercato discografico.

Ad All Together Now 2 Rita Comisi ha conquistato 80 dei 100 giudici del programma senza riuscire però a passare in finale essendo superata da altri concorrenti.

Riuscirà ad attirare nuovamente le luci dei riflettori su di se?