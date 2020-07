E’ uscito il nuovo videoclip di Alfa SuL Più BeLLo, il cui brano fa parte della colonna sonora dell’omonimo film diretto da Alice Filippi (Qui l’articolo sul brano e Qui la nostra videointervista al giovane artista).

Il video, diretto da Nicholas Baldini, è stato girato sul set cinematografico nella straordinaria Reggia di Venaria Reale a Torino. Contiene scene inedite e immagini del film, che ha come protagonisti Giuseppe Maggio e Ludovica Francesconi.

Il film SuL Più BeLLo è una commedia dove si piange, o in alternativa un dramma dove si ride. La vicenda ruota attorno ai pregiudizi che si hanno sugli altri e mostra quanto la società possa far sentire sbagliati, ma quanto poi l’unica valutazione che conti veramente sia quella che si dà a se stessi.

L’intera storia è un invito a lasciarsi sorprendere dalla vita che ‘sul più bello’ può regalare occasioni inaspettate.

Il film è un teen dramedy prodotto da Eagle Pictures e diretto da Alice Filippi, con il sostegno della Film Commission Torino Piemonte. Sarà nelle sale il 22 ottobre 2020.

Alice Filippi è nata nel 1982 a Mondovì (Cn) e per anni ha lavorato al fianco di Carlo Verdone. Ha ottenuto una nomination al Miami Independent Film Festival e al David di Donatello con il documentario Vai Piano ma Vinci.

ALFA SUL PIÙ BELLO

Nelle scene del videoclip sono presenti i due protagonisti. Marta (Ludovica Francesconi) è una ragazza con gravi problemi di salute ma, nonostante le difficoltà, molto buffa e autoironica e determinata a perseguire i propri obiettivi, come quello di conquistare Arturo (Giuseppe Maggio), un ragazzo che sembra aver tutto, ma non ne sente il sapore e per cui Marta sarà da ispirazione per uscire dalla sua situazione personale ed esistenziale.