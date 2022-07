Alfa: al concerto del 6 luglio del Viper Summer Festival cercherà di battere un romantico record

Alfa alza l’asticella e punta a battere un record mondiale. L’appuntamento per questo ambizioso tentativo è fissato giovedì 6 luglio, quando l’artista tenterà di raggiungere il Guiness dei Primati per il bacio di gruppo più grande di sempre.

Il 6 luglio, infatti, è l‘International Kissing Day, e Alfa ha intenzione di celebrarlo nella maniera migliore possibile, essendo “sul pezzo”. Ecco come il cantante ha commentato questo suo nuovo progetto:

Per festeggiare l’international kissing day faremo un concerto gratuito a Firenze in cui scatteremo la foto con più baci dati contemporaneamente della storia. Questo concerto è un mio regalo dopo due anni di chiusura, portate qualcuno da baciare e, se non lo avete, lo troverete sicuramente al concerto.

L’appuntamento è quindi fissato al concerto che il giovane artista genovese terrà alle 21:30 al Viper Summer Festival presso l’Anfiteatro Delle Cascine Ultravox di Firenze. In questa occasione, tra l’altro, l’artista presenterà il suo nuovo singolo estivo You make me so happy da poco uscito nelle radio. Parlando del pezzo, Alfa aveva commentato:

Ho scoperto questa canzone ascoltando playlist sulle piattaforme digitali. A differenza di altri brani, questo mi ha colpito immediatamente ed ho iniziato a canticchiarlo fin da subito. Non riuscendo a togliermelo dalla testa, ho deciso di scrivere all’autore per chiedergli se potevo farne una versione mia riscrivendone le strofe. Solo dopo ho scoperto che Mr Gabriel collabora, come autore, con grandi artisti internazionali come Dua Lipa e che è anche stato candidato ai Grammy. Quando ho ascoltato la traccia, ho subito visualizzato un’atmosfera un po’ vintage, anni ’60, che sento molto vicina a me perché sono un super fan dei Beatles, e mi sono immaginato di cantarla d’estate in macchina con i finestrini abbassati.

I live di Alfa di questa estate anticipano un nuovo tour dell’artista, intitolato Bentornati a Wanderlust che partirà il 27 novembre dal Fabrique di Milano.