Il mondo di Alfa sta conquistando il pubblico. Sono passati alcuni mesi dall’uscita dell’Ep Wanderlust (Qui la nostra videointervista di presentazione del progetto) e manca sempre meno al via del tour, ma già è stato annunciato il sold out del concerto di Milano.

Il 2019 è stato l’anno dell’esordio di Alfa, che con il singolo Cin Cin ha ottenuto il doppio disco di platino con un videoclip che ha superato 12 milioni di views. Il brano Testa tra le nuvole pt. 1 è stato, invece, certificato disco d’oro.

Così l’artista ha ricordato sui social l’anno appena trascorso:

“Il 2019 per me è stato l’anno del “chi l’avrebbe mai detto”. Chi avrebbe mai detto che la nostra musica sarebbe arrivata a milioni di persone, chi avrebbe mai detto i dischi d’oro e di platino, chi avrebbe mai detto che da camera nostra saremmo arrivati ai palchi e alle classifiche? Di certo non noi, che non abbiamo mai abbandonato la cameretta e per mesi abbiamo fatto una canzone al giorno, rendendoci forse conto per ultimi di cosa stesse succedendo. Abbiamo appena iniziato, se il 2019 è stato l’anno più folle della nostra vita, il 2020 sarà l’anno dei nostri primi concerti e del nostro primo disco.”