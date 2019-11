Alfa: dal 13 dicembre il nuovo progetto discografico “Before Wanderlust”

E’ passato poco più di un mese dall’uscita del singolo Wanderlust di Alfa (Qui la nostra videointervista di presentazione del progetto). Ora il giovane artista genovese ha annunciato che è tutto pronto per l’arrivo dell’album d’esordio, per il quale bisognerà aspettare ancora poco meno di un mese.

Uscirà il 13 dicembre Before Wanderlust (Wanderlust Society / Artist First), album che sarà disponibile in cd fisico e in digitale, ma anche in un’esclusiva edizione limitata autografata in pre-order su Music First. Quattro i bundle disponibili: cd, cd e t-shirt, cd e felpa, cd con t-shirt e felpa.

Inoltre, sarà anche possibile incontrare Alfa e ritirare il disco personalmente in due speciali appuntamenti: il 14 dicembre a Genova e il 16 dicembre a Milano. Gli orari e luoghi saranno svelati nei prossimi giorni.

Nel frattempo il videoclip del singolo ha superato quota 3 milioni di views. Il 100% dei miei ricavati Spotify andrà in beneficenza ad Albero Della Vita Onlus

ALFA – BEFORE WANDERLUST

L’album Before Wanderlust è un altro assaggio della nuova musica a cui Alfa sta lavorando da mesi. Il progetto conterrà pezzi già editi e prodotti da Yanomi, oltre a nuovi brani. In attesa del 2020 che per il giovane artista sarà ricco di novità.

”Before Wanderlust è una promessa che vi ho fatto un anno fa, l’ho mantenuta. Dopo tante fatiche e giorni chiusi in studio questo è ufficialmente l’inizio del nostro sogno, per favore non svegliateci!”

Queste le parole di Alfa, ricche di entusiasmo e che non fanno altro che accrescere l’attesa per un progetto che ha tutta l’intenzione di stupire.

Foto di Gabriele Di Martino