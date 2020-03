Alex Polidori Virus bastardo (Simba). Negli scorsi mesi vi abbiamo parlato spesso di Alex Polidori, cantautore e, sopratutto, doppiatore tra i più richiesti sul mercato (sua, tra l’altro, la voce dell’ultimo Spider-Man e di Timothée Chalamet).

Tra l’altro proprio l’ultimo singolo di Alex, Paranoico, lanciato l’estate scorsa, ben si presta alle sensazioni di tanti italiani, magari un po’ ipocondriaci, in questo momento di quarantena causa Coronavirus.

E proprio sul Coronavirus, con la complicità dei suoi follower, Alex ha lanciato il brano Virus bastardo (Simba).

Ci siamo fatti raccontare proprio da Alex Polidori come è nata questa canzone “anti-ansia” da Coronavirus.

“Tutto è iniziato quando ho svelato ai miei follower su Instagram che volevo scrivere una canzone con loro.

Loro, attraverso dei sondaggi hanno scelto di farmi scrivere una canzone allegra e che avesse degli elementi acustici.

Successivamente siamo passati al tema e quindi al testo. Ho chiesto ai follower di scrivermi la prima cosa che gli veniva in mente. Poteva essere una frase, una parola, un concetto, uno stato d’animo, un’azione.

Ho fatto una grande scrematura ovviamente, e sono riuscito ad utilizzare circa 30 parole e frasi tra quelle che mi hanno mandato.

La cosa curiosa è che non ho detto loro di scrivermi qualcosa sulla quarantena, lo stare a casa, il virus e tutto il resto, ma inevitabilmente tutto è stato influenzato dagli stati d’animo delle persone, e le parole si legavano facilmente tra loro se pensavo alla nostra situazione attuale.

Ho scritto il testo in poche ore, il giorno dopo ho iniziato a strimpellare il mio ukulele cercando di consolidare una melodia che già durante la notte mi canticchiavo in testa, poi ho prodotto la base e registrato la voce.

Non sono un Producer né un fonico e a casa ho semplicemente un microfono e una scheda audio anche un pò scrausa. Ho mandato la canzone sul mio canale Telegram, che è uno strumento ottimo per comunicare e condividere contenuti con un gruppo di fan più ristretto ma molto attivo, e ho creato un sondaggio per votare il titolo migliore tra alcune idee che avevo avuto.

Il giorno ancora successivo ho registrato il video, chiuso il sondaggio e pubblicato tutto su instagram. Sono tutti impazziti e non me l’aspettavo minimamente!

Mi hanno chiesto in tantissimi di pubblicarla come singolo sui digital store, cosa che io non avevo messo in conto, perché per me era in iniziativa che iniziava e finiva su instagram.

Ho deciso di fare un Contest per scegliere la copertina migliore per pubblicare il singolo. Mi sono arrivate tantissime possibili copertine e ho fatto votare la migliore.

A brevissimo pubblicherò il pezzo sui digital store, e ho intenzione di devolvere tutto il ricavato in beneficenza per aiutare gli ospedali. Sto ancora decidendo in che formula.“