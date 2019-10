Alex Palmieri Fake News è il titolo del singolo che riporta sulle scene il cantante performer con un nuovo sound. Il brano arriverà negli store di musica digitale il 19 ottobre. All Music Italia oggi vi anticipa il testo di questa nuova, provocatoria, canzone.

Il nuovo progetto discografico arriva a distanza di due anni dal suo ultimo album, Reset, disco da cui sono stati estratti 5 singoli, L’album è arrivato a toccare la terza posizione dei dischi più acquistati su iTunes ( ma anche la numero #90 con uno dei brani in Germania).

L’era di Reset si è conclusa con numerose date live in Italia e all’estero – tra le più importanti, Spagna, Germania, Polonia , Repubblica Ceca e la performance all’Europride Vienna 2019 (unico Italiano sul palco).

ALEX PALMIERI FAKE NEWS

Fake News segna per Alex un nuovo capitolo anche in termini di sound: le sonorità volutamente “anni 2000” del precedente lavoro lasciano ora spazio ad un concentrato di RnB con influenze trap e dubstep, rimanendo sempre fedele allo stile pop che caratterizza il cantante. La produzione è stata realizzata tra Italia e Filippine.

“Per tutti quelli stufi delle etichette , per quelli che si fanno influenzare dalla massa e dalle voci, per tutti quelli che ci giudicano senza rendersi conto che i giudizi ci rimangono incollati addosso. Se hai mai fatto parte di questo cerchio , questo brano è per te”

Con queste parole Alex Palmieri ha annunciato sui social l’uscita del brano, in radio e digital store dal prossimo 19 ottobre.

Fake News anticiperà un nuovo album, in uscita con Believe Digital a inizio 2020. Il videoclip del singolo arriverà a novembre con la regia di Daniele Appiani.

ALEX PALMIERI FAKE NEWS Testo e traduzione

PEOPLE LOVE TO GOSSIP ABOUT YOU, YOU DECIDE THE WEIGHT OF THAT WORDS

“O MY GOD! HOW IS SHE DRESSED TODAY?”

“I MEAN , EVERYBODY IS TALKING ABOUT IT, ISN’T HE ASHAMED?”

“BY THE WAY, I SPOTTED THAT DORK ON INSTAGRAM”

“GOSH! THAT’S EMBARRASSING!”

I HEAR THEM TALKING EVERYTIME I WALK DOWN THE STREET

I FEEL THE PRESSURE TRYING TO BE SOMEBODY ELSE BUT ME

I’M OBSESSED BY THE WAY YOU LAY YOUR EYES ON ME, YOUR TAG UPON MY SKIN

IT’S THE WAY YOU JUDGE ME, IT JUST MAKES ME SUFFOCATE

BUT LOOK THROUGH MY PROSPECTIVE BABE

I DON’T WANT NOBODY DON’T NEED ANYBODY

THAT WILL MAKE MY REPUTATION DAMAGED

LOOK ME IN THE EYE STRAIGHT TO MY FACE, YOU’RE PROBABLY GONNA SAY WHAT YOU DIDN’T SEE

THIS FAKE NEWS IS NOT THE TRUTH BABY IT’S JUST THE ECHOES OF ‘YA

PEOPLE DARE TO SAY BUT THEY DON’T KNOW THAT WHAT THEY SAY REMAINS UPON THE CITY WALLS

DON’T LET A FAKE NEWS MAKE A LABEL ON YOU, DON’T LET THE RUMORS BREAK YOU DOWN NOW

DON’T WANT YOU TO MAKE A FOOL OF ME TELLING YOU’VE NEVER SAID THAT

IF YOU DENY IT YOU ARE LYING THAT’S A FACT

BUT I NEVER ASKED FOR AN OPINION , THIS IS MY LIFE

ARROGANT AND CARLESS, DON’T YOU KNOW THE POWER OF WORDS

WHEN YOU SPREAD THIS FALSE VOICES AROUND?

YOU CANNOT COMPARE ME TO A STANDAR OF SOCIETY

NOW I’M GIVING YOU SOMETHING TO TALK ABOUT

I HEAR THEM TALKIN’ I – I FEEL THE PRESSURE I – I CANNOT UNDERSTAND WHY PEOPLE ACT THIS WAY

LOOK AT ME LOOK AT ME LOOK AT ME

LOOK AT ME LOOK AT ‘YA

WHY YOU TALK ABOUT ME

IS YOUR LIFE SO EMPTY MAYBE?

LOOK AT ME LOOK AT ‘YA

WHO DO YOU THINK YOU ARE?

SHUT THAT F***ED MOUTH!

I HEAR THEM TALKIN’ I – I FEEL THE PRESSURE I – I CANNOT UNDERSTAND WHY PEOPLE ACT THIS WAY

IT’S FAKE NEWS AND NOT THE TRUTH , IT’S TIME TO SHOW THE WORLD WHO YOU ARE

Alex Palmieri Who?

Traduzione

Le persone amano fare gossip su di te, tu decidi il peso di quelle parole

“Oh mio dio ma come si è vestito oggi?”

“Ne hanno parlato tutti , ma non se ne vergogna?”

” Comunque… ho dato un’occhiata a quel cretino su instagram”

” E’ così imbarazzante!”

Li sento parlare ogni volta che cammino per la strada,

sento la pressione cercando di essere qualcun’altro tranne che me stesso,

sono ossessionato dal modo in cui mi punti gli occhi addosso

le tue etichette sulla mia pelle

E’ il modo in cui mi giudichi, mi fa sentire soffocato

ma guarda dalla mia prospettiva

Non voglio nessuno, non ho bisogno di nessuno

che mi rovini la reputazione

Guardami negli occhi dritto in faccia, probabilmente starai per dire ciò che non hai visto

questa “Fake News” non è la verità, è solo un eco di te.

La gente osa parlare ma non sa

che quello che dice rimane sulle mura della città

Non lasciare che una “Fake News” ti etichetti, non lasciare che il pettegolezzo ti butti giù

Non voglio che tu mi prenda in giro dicendomi che non l’hai mai detto

Se lo nascondi stai mentendo è un dato di fatto

Ma io non ho mai chiesto un tuo parere, questa è la mia vita

Arrogante e negligente, non conosci il potere delle parole quando spargi queste voci false in giro ?

Non puoi compararmi con lo standard della società, ora ti darò qualcosa di cui parlare

Li sento parlare – sento la pressione – non capisco perché le persone si comportino in questo modo

Guardami guardami guardami

guardami e guardati , perché parli di me?

la tua vita è forse così vuota?

guardami e guardati, chi ti credi di essere?

Chiudi quella ca**o di bocca!

Li sento parlare – sento la pressione – non capisco perché le persone si comportino in questo modo

E’ una “Fake News” e non la verità, è ora di mostrare al mondo chi sei.

Alex Palmieri chi?

Foto di Luca Guadagni