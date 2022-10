Nuovo album per Alex... la realizzazione e la paura trovano spazio in "Ciò che abbiamo dentro"

Dopo Luigi anche Alex è pronto a pubblicare il suo nuovo album. Il progetto si intitola Ciò che abbiamo dentro e dà ufficialmente inizia a una nuova fase della carriera della artista dopo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi e la pubblicazione dell’EP Non siamo soli.

Ciò che abbiamo dentro uscirà il 4 novembre prossimo su etichetta 21co con distribuzione Artist First ed è già disponibile in preorder, anche in versione autografata.

ALEX NUOVO DISCO Ciò che abbiamo dentro

Il nuovo album racchiude, parola di Alex, “tutto quello che ho sentito lungo questo periodo, è il cambiamento e l’inizio, è realizzazione e paura, è vita e tempo“.

Undici brani compongono un album in cui le parole danno forma a sentimenti ed emozioni come la gioia nello stare insieme, l’immaginare mille possibilità, i ricordi di momenti passati, la voglia di lasciarsi guidare dall’istinto, la disponibilità di essere “casa” per qualcuno.

Ad anticipare il disco è il singolo Mano ferma, fuori da venerdì 21 ottobre (qui testo e audio).

Questa la tracklist di Ciò che abbiamo dentro:

Ciò che abbiamo dentro Stelle in Antartide Mano ferma Non ho paura Linea della vita Dire fare curare Quanto pesa la città Titolo di un libro Siamo speciale Torna a casa Noi

Alex tornerà live con due appuntamenti prodotti e distribuiti da Vivo Concerti: il 9 novembre a Roma (Atlantico) e il 23 novembre a Milano (Fabrique).

