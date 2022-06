Alex Margiela lancia “Hawaii” brano che ha già totalizzato un milione di views su TikTok

Alex Margiela Hawaii è il titolo del singolo fuori dal 30 giugno, un brano che ancora prima del debutto sulle piattaforme streaming ha conquistato TikTok.

Scoperto da Angelo Calculli di MK3 (manager tra gli altri di Achille Lauro, Malika Ayane e Federico Rossi), Alex Margiela – classe 2003 – è nato e cresciuto a Milano da padre milanese e madre inglese.

Il suo debutto discografico avviene nel 2019, a soli 16 anni, con i brani Stanza 143 e Hennessy, brani ispirati fortemente dal rap americano. Segue il singolo Margiela con cui supera quota 200 mila stream su Spotify.

Nel 2020 è la volta di Atlanta, brano che diventa uno dei suoni più usati dell’anno su TikTok Italia e supera i risultati di stream dei brani precedenti.

Alex Margiela Hawaii, il nuovo singolo

I brani di Alex esprimono un mix di grinta e di spregiudicatezza, talvolta mixando italiano e inglese in un flow veloce e denso. Questo gli ha permesso di conquistare TikTok, dove ha totalizzato oltre 1 milione di views con il suo ultimo video… quello in cui dedica il singolo Hawaii alla sua ex che lo ha tradito, come scritto sul suo video.

L’artista, in maniera quasi nostalgica, immagina di rivivere una relazione passata davanti ai tramonti hawaiani, cantando melodie moderne e accattivanti, in un cocktail musicale fresco e spensierato. Nel testo il ricordo di una storia finita male, con malinconia ma senza ripensamenti, in previsione di un’estate che di sicuro gli farà dimenticare tutto ed andare avanti.

Il brano, ora disponibile su tutte le piattaforme digitali per Elektra Records / Warner Music Italy, prova a trasportare l’ascoltatore in un viaggio musicale dalle tinte esotiche dando, in 2 minuti e 23 secondi, la chiave d’accesso ai pensieri più intimi di Alex Margiela.

Hawaii arriva dopo Atlanta 2 e Nottingham, brani dalle sonorità Driil/Trap. La produzione di questo nuovo singolo è di Luca Vita.