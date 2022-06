Federico Rossi e Malika Ayane entrano nel management di Angelo Calculli (e la cantautrice passa in Warner)

Piccoli grandi movimenti nel mondo della discografica italiana che, in questo caso, coinvolgono la MK3, Federico Rossi e Malika Ayane.

Entrambi gli artisti infatti sono entrati a far parte della MK3I, l’agenzia di music management e booking guidata dall’Avvocato Angelo Calculli, già manager di Achille Lauro.

Tre artisti molto diversi tra loro quindi, una popstar, una cantautrice raffinate e un cantautore trasgressivo. Non sono però gli unici artisti in forze alla MK3. Tra gli altri troviamo anche Danti e diversi degli artisti della Elektra Records, l’etichetta di Warner Music Italy che vede proprio Lauro come direttore artistico.

Tra l’altro la MK3 annovera in azienda soci come Friends & Partners e l’Arcobaleno Tre di Lucio Presta.

Nelle scorse settimana è uscito il primo singolo di Federico Rossi con il nuovo management, Le mans. Questa settimana invece arriva, come già anticipato in questo nostro articolo, il nuovo brano per l’estate di Malika Ayane, Una ragazza. E il cambio di management porta la cantautrice verso una nuova discografica. Dopo aver fatto parte della scuderia della Sugar Music fin dall’esordio discografico avvenuto nel 2008, Malika passa ora sotto major discografica e inaugura proprio con questo singolo il suo debutto come artista di Warner Music Italy.